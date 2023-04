Action de protestation d'Extinction Rebellion contre les banques à Gand

Plus tôt dans la semaine, un groupe de sept ONG a publié un rapport montrant que les 60 plus grandes banques du monde ont prêté, l'année dernière, 617 milliards d'euros à des entreprises qui investissent dans des infrastructures d'extraction de pétrole ou de gaz. "Une grande partie de cet argent est destinée à de nouvelles infrastructures", fait savoir Jozef Vandermeulen de FairFin, une organisation qui vise une société avec un système financier équitable et qui s'est jointe à l'action d'XR. "Ces infrastructures vont nous enliser pour les années à venir. Les banques continuent à étendre l'infrastructure fossile, dans la mauvaise direction", souligne-t-il. "Des banques présentes en Belgique, telles que BNP Paribas Fortis, attirent le regard", dénoncent les activistes. "La banque a prêté plus de 18 milliards d'euros à l'industrie fossile en 2022", épinglent-ils. FairFin et Extinction Rebellion estiment que les autorités devraient interdire les investissements dans de nouvelles infrastructures fossiles.