Les producteurs de fruits sur leurs gardes face à la punaise asiatique

La punaise diabolique a été observée pour la première fois en Belgique en 2017, où elle devient aussi une espèce dangereuse pour les agriculteurs.

Celle qu'on nomme également punaise marbrée peut se rencontrer tant à la ville qu'à la campagne. Elle se nourrit de la sève d'au moins 170 plantes différentes, dont des végétaux fruitiers et légumiers ainsi que des plantes ornementales, ce qui résulte en des fruits difformes, parsemés de taches et de creux. Les punaises marbrées ont pour habitude, vers le mois de septembre, de se réunir en masse dans et autour des bâtiments afin de passer l'hiver.

À l'heure actuelle, il est très difficile de combattre la punaise asiatique avec des pesticides, même considérés comme respectueux de l'environnement. Dans la culture de poires, par exemple, les maraîchers font tout pour préserver les prédateurs naturels, tout aussi vulnérables aux insecticides.

L'Italie expérimente actuellement avec des frelons asiatiques pour chasser les punaises nuisibles, en contrôlant leur population avec des agents biologiques.