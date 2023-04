De quoi manger malgré les crises: 45 millions pour relocaliser le contenu de nos assiettes

Un processus de relocalisation est en cours. Il a franchi un pas jeudi, quand le gouvernement wallon a mis un point final à la sélection d’une série d’appels à projets initiés en juin 2022: 45 millions€ seront répartis entre 57 projets visant à renforcer la souveraineté alimentaire de la Wallonie.

Pour l’heure, la ministre wallonne en charge de l’Alimentation durable, Céline Tellier (Écolo), rencontrait les porteurs de projets concernés pour le territoire de Charleroi Métropole.

Gonflés à bloc. Prêts à tomber dans une certaine "marmite" durable.

Marmite

La Marmite, c’est le nom d’un des projets sélectionnés par la Région dans ce contexte des appels à la relocalisation alimentaire: un incubateur urbain destiné à soutenir le développement de projets, qui s’installera dans l’aile gauche de la Caserne Caporal de Trésignies, à deux pas du stade du Mambourg. Cet incubateur proposé par l’intercommunale Igretec intégrera trois cuisines professionnelles, un restaurant éphémère et un food truck.

Les entrepreneurs en transformation alimentaire pourront à la fois profiter d’achats groupés de produits locaux et s’exercer dans de bonnes conditions avant de se lancer pour de bon.

Pas bon ? Pas mangé

Autre projet porté par Charleroi Métropole et développé par l’intercommunale de santé publique du pays de Charleroi (ISPPC): la Cuisine centrale. La future structure devrait produire 25 000 repas par jour pour les hôpitaux, les crèches, les écoles. "On se donne pour mission de nourrir des personnes de 0 à 100 ans, avec toutes les pathologies imaginables, explique Philippe Gaspar, directeur de la restauration à l’ISPPC. Ça va au-delà d’une cuisine saine et de la nutrition. C’est une cuisine 3.0." Autrement dit, l’ambition est de servir aux collectivités une assiette locale, belle et goûtue ("Parce qu’un repas qui n’est pas bon est un repas qui n’est pas mangé", rappelle Philippe Gaspar), en plus d’être le produit d’une série de recherches scientifiques et de tests (teneur en pesticides, perturbateurs endocriniens, etc.), en collaboration notamment avec la Haute École Condorcet. "Le fruit de la rencontre entre… Ratatouille et le professeur Tournesol", résume-t-il.

La 4e gamme

On complète avec un hub logistique – le nerf de la guerre pour beaucoup de producteurs, vu le coût des transports – et un atelier de transformation. "On démarre les tests pour la filière légumes de 4e gamme, c’est-à-dire les légumes découpés frais ", développe Xavier Anciaux, en charge du projet Hub de la Ceinture alimentaire de Charleroi Métropole. De 1 000 à 2 000 tonnes de légumes poussés sur les terres locales, y seraient traités chaque année.

Selon la ministre Tellier, chaque projet est susceptible de générer de 20 à 40 emplois. Soit une moyenne de 1 700 emplois locaux pour l’ensemble des 57 projets autour de cette relocalisation alimentaire. "C’est le début d’un processus. Ce n’est pas du tout fini", précise Céline Tellier.