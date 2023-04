Agression d’une étudiante mineure belge à Athènes : "L’ambassade de Belgique et un avocat nous assistent dans l’enquête", explique le directeur de l’école brugeoise

Vers deux heures du matin, comme le confie Het Nieuwsblad, une étudiante a croisé la route de Boris Kleyman (33 ans), un gardien de but professionnel du Volos FC en D1 grecque. Ce dernier, qui avait de la drogue dans sa poche, a fait des avances à une jeune fille de 17 ans.

Bagarre

Toujours selon les informations du Het Nieuwsblad, celle-ci n’a pas répondu à sa demande de rapports sexuels. Selon plusieurs médias grecs, Boris Kleyman, fortement intoxiqué, s’est comporté "de manière indécente" et a tenté de débaucher la fille mineure. Dans la foulée, plusieurs camarades de classe ont protégé la jeune fille et se sont retrouvés au cœur d’une bagarre. Les étudiants ont rapidement alerté la police et leurs enseignants.

Kleyman toujours en prison

Rapidement arrêté sur les lieux, Boris Kleyman a été identifié par la victime, qui a porté plainte contre lui. Quatre étudiants belges ont également été arrêtés mais ceux-ci ont été relâchés quelques heures plus tard. Au contraire de Boris Kleyman qui reste toujours en prison, selon Het Nieuwsblad. Le club du Volos FC, actuellement sixième en Super League, n’a pas tardé à réagir. Il a directement résilié le contrat de son gardien.

Le directeur de l’école répond

Le directeur de l’école de Bruges qualifie cette décision de "prématurée", car l’enquête est toujours en cours. "Les superviseurs et les étudiants viennent d’arriver à Bruges", explique le directeur chez nos confrères du Het Nieuwsblad. "Aujourd’hui (NDLR : jeudi), je parle à la fille elle-même. L’ambassade de Belgique et un avocat nous assistent dans l’enquête."