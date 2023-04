”7 ans après les attentats de Bruxelles, êtes-vous prêt à demander pardon aux victimes ?”: la compassion des accusés pour les victimes

guillement Demander pardon, c'est reconnaître ma culpabilité. Or, je l'ai déjà dit: ici, ce ne sont pas mes victimes.

”Je vous tends la main sur le chemin de l’humanité”, telle est la phrase qui avait été prononcée par l’une des victimes. Aujourd’hui, Me Gabie-Ange Mingana, l’un des avocats des parties civiles, est revenu sur cette citation en s’adressant aux accusés. “Avec le recul, sept ans après, êtes-vous aujourd’hui prêt à demander pardon aux victimes ? Et deuxième question : pourquoi ?”

Tour à tour, les accusés ont pris la parole. Comme Salah Abdeslam qui a à nouveau nié toute implication dans les attentats de Bruxelles. “Demander pardon, c’est reconnaître ma culpabilité dans les faits”, a-t-il déclaré. “Je l’ai dit : ici, ce ne sont pas mes victimes.” Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour son rôle dans les attentats du 13-Novembre à Paris, il a rappelé qu’au moment des témoignages des parties civiles, tout au long du mois de mars, il était resté à l’audience, alors qu’il passait ses journées en cellule avant cela. “Je suis resté pour les écouter et entendre leur souffrance. C’est comme ça que je témoigne ma compassion et mon respect. Mais si je présente mes excuses, c’est que j’ai fait quelque chose et ce n’est pas le cas.” Et d’ajouter : “Je n’ai rien fait du tout. J’étais en prison au moment des faits.”

guillement J'ai accepté de rencontrer des victimes de Paris via un médiateur parce qu'on ne peut pas poser toutes les questions lors d'un procès.

”Je souhaite rajouter que ce n’est pas la première fois qu’on entend des victimes nous tendre la main”, a quant à lui précisé Mohamed Abrini, affirmant avoir “déjà entrepris ces démarches avec des victimes”. “J’ai accepté de rencontrer des victimes de Paris via un médiateur parce qu’on ne peut pas poser toutes les questions lors d’un procès. Juste pour dire à l’avocat que ce n’est pas quelque chose de nouveau. Moi, j’ai une part de responsabilité. Bien entendu que ça fait mal au cœur d’entendre des victimes” évoquer leur souffrance.

guillement Moi, dans ma cellule de neuf mètres carrés, je me remémore tous les témoignages des victimes.

Et Salah Abdeslam d’embrayer : “Cela fait sept ans que je suis en prison, je n’ai connu que l’isolement. Quand on est confronté à soi-même dans une pièce de 9 mètres carrés, après avoir entendu ce qu’ont dit les victimes, en nous dévisageant parfois, nous souhaitant d’aller en enfer, en nous regardant comme si on était les coupables directs, ça a des conséquences aussi sur nous. Moi, dans ma cellule, je me remémore tout cela, je repense à ces témoignages. C’est un fardeau en plus qu’il faut porter et vivre avec. Vous savez, il y a des gens qui se donnent la mort en prison. C’est quelque chose aussi qu’il faut porter, que je porte depuis longtemps et que je porterai dans les années à venir. Jusqu’à ma mort. Ici, j’ai clairement expliqué d’entrée de jeu que je n’ai rien à voir dans ces faits-là.”

”Si je demande pardon aujourd’hui, je vais le demander de manière hypocrite”

”J’avais envie de demander pardon, mais il faut que ça vienne spontanément de moi”, a précisé Bilal El Makhoukhi. “Si je demande pardon aujourd’hui, je vais le demander de manière hypocrite. Je préfère que ça vienne de moi-même sans qu’on me pose la question.”

”Moi, je regrette depuis le début de mes auditions”, a enchaîné Hervé Bayingana Muhirwa. “J’ai déjà présenté mes excuses à travers les auditions. J’ai une part de responsabilité mais malgré moi, en fait.”

”Quand on voit l’intention de départ, et le résultat des deux côtés, on ne peut pas être satisfaits”, a répondu Sofien Ayari. “Comment ne pas avoir de regret sur certains choix ? Certaines façons de faire ?” Il n’a cependant pas voulu aller dans le sens de l’avocat. “Il ne suffit pas de dire des mots précis pour faire plaisir, c’est plus compliqué que ça […] je souhaite (aux victimes) du courage et de pouvoir se reconstruire.”

Ali El Haddad Asufi s'est dit "admiratif" d'entendre les victimes dire qu'elles pardonnaient, "car il faut beaucoup de force pour ça". "Mais je suis clair depuis le début: je n'ai jamais voulu ce qui est arrivé, et n'y ai participé ni de près ni de loin. C'est un peu dérangeant de la part d'un professionnel de la Justice de remettre en cause la présomption d'innocence. Certains ne sont tout simplement pas coupables", a-t-il déclaré.

”Je suis innocent et je n’ai pas à m’excuser”, a quant à lui insisté Smail Farisi. “Je suis triste par rapport à ce que j’ai pu entendre, mais je n'ai rien à voir avec ça. Et je dois l’encaisser.” Il s'est aussi demandé s'il devrait également payer pour "la Seconde Guerre mondiale, Hiroshima ou d'autres désastres précédents".

Salah Abdeslam soutient qu’il ne faisait qu’exécuter des ordres : “Je n’étais pas logisticien, je n’ai pas cherché à savoir à quoi servaient ces chargeurs”

Jeudi matin donc, les procureurs ont interrogé Salah Abdeslam au sujet des nombreux chargeurs qui étaient présents dans la planque de la cellule terroriste rue du Dries à Forest. “Je suis arrivé dans cet appartement sous la contrainte”, a répondu l’accusé. “Je n’étais pas logisticien, je n’ai pas cherché à savoir à quoi servaient ces chargeurs.”

Salah Abdeslam a soutenu qu’il ne faisait qu’exécuter des ordres au sein de la cellule terroriste. “Je ne me suis pas servi de ces armes, j’ai pris la fuite”, a-t-il ajouté. “Je suis là dans cet appartement pour une seule raison : me cacher. Je n’avais pas mon mot à dire”, a-t-il précisé pour insister sur le fait qu’il n’était pas un décideur.

La parole a été donnée, jeudi matin, devant la cour d’assises de Bruxelles, aux procureurs pour leurs questions aux accusés. Bernard Michel et Paule Somers ont interrogé plusieurs d’entre eux sur divers aspects du dossier, de leur séjour en Syrie (pour ceux qui s’y sont rendus) à des détails plus précis sur les jours précédant ou suivant les attentats.

Les accusés se sont montrés beaucoup plus tendus dans leurs réponses que lors de l’interrogatoire par la présidente, refusant parfois de répondre à certaines d’entre elles.

Lors de cette séance de questions-réponses, les procureurs ont notamment demandé à Mohamed Abrini si, comme Salah Abdeslam, il avait été orienté vers la Syrie, lorsqu’il est revenu de Paris la veille des attentats du 13 novembre 2015. “Abaaoud m’a passé un téléphone pour que j’appelle la cache à Bruxelles. Je l’ai jeté dès Paris et je suis retourné travailler dans mon snack. Quand El Bakraoui est venu me chercher, il a certainement compris que je n’étais pas un élément fiable, d’où ils ne m’ont pas proposé à moi de partir en Syrie. Quand il est venu me chercher au snack, je n’ai pas eu d’autres choix que de le suivre en fait”, a-t-il répondu.

Bilal El Makhoukhi, lui, a notamment réaffirmé clairement qu’il savait que Najim Laachraoui préparait des attentats lorsqu’il l’a revu peu avant. “Najim m’a dit qu’il était là pour faire des attentats en Europe. De toute façon, à partir du moment où on se voit dans la clandestinité et où il me demande des armes et de trouver des appartements, je me doute que c’est pour ça. En plus, il y avait eu les attentats de Paris avant”, a-t-il déclaré. “Après, je n’étais pas dans la confidence de où, quoi, comment. Moi je comptais repartir en Syrie.”

Quant à Ali El Haddad Asufi, il a été interrogé en particulier sur ce qu’il connaissait des projets d’Ibrahim El Bakraoui lorsque ce dernier s’est installé, à l’automne 2015, dans la planque de l’avenue des Casernes. Selon lui, son ami se cachait pour fuir des poursuites judiciaires à la suite d’un braquage qu’il avait commis, il ne savait pas qu’il préparait un attentat. “Ibrahim se cachait juste le temps de savoir si on avait découvert des éléments qui pouvaient mener à lui, ça ne devait durer qu’un temps. Pour nous, il allait revenir à sa vie normale après. Il devait rester trois ou quatre jours avenue des Casernes à la base.” (avec Belga)

Différents experts et témoins de contexte témoigneront à partir de ce lundi17 avril 2023.

Le 22 mars 2016, les attentats qui ont frappé la capitale belge ont fait 32 morts et des centaines de blessés dans le métro bruxellois et à l’aéroport de Zaventem. Dix hommes sont accusés devant la cour d’assises, dont un, Oussama Atar, fait défaut.