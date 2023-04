La Belgique doit-elle prendre exemple sur les Pays-Bas pour sa gestion budgétaire?

Les échanges entres les deux pays sont variés : des machines, des produits agricoles, des services, etc. Il y a aussi beaucoup d’investissements : “Toutes les grandes maisons éditoriales flamandes ont repris presque toutes les chaînes de télévision et les journaux néerlandais. Et les entreprises néerlandaises sont très implantées en Belgique.” Les deux économies sont très intégrées et le marché intérieur européen renforce cette collaboration. “On est encore au début d’une amitié et d’une interdépendance qui va grandir de plus en plus”, précise l’ambassadeur. Les Pays-Bas s’inscrivent cependant dans une tradition plus nordique où on privilégie le dialogue social plutôt que l’arme de la grève qui est moins utilisée qu’en Belgique.

Un dossier belgo-néerlandais qui fait l’actualité concerne le port d’Anvers et la lutte contre le trafic de drogue. “Rotterdam et Anvers sont les deux gros poumons de l’Europe, les deux plus grands ports d’Europe qui sont très importants pour nos économies. Mais en même temps il y a du trafic illégal. Les deux pays travaillent très étroitement pour lutter contre ce trafic”, déclare Pieter Jan Kleiweg de Zwaan. “C’est un fléau qu’il faut arracher à la souche. Il faut donc travailler ensemble pour prendre des mesures déterminées”, ajoute-t-il.

Bien que nos deux États soient comparables sur de nombreux points, les Pays-Bas sont marqués par une tradition de rigueur budgétaire qui existe depuis longtemps et tous les partis politiques la soutiennent. Ce consensus permet au pays de contrôler son déficit et sa dette. Mais, pour l’ambassadeur, cette différence de gestion est marquée par une différence de culture politique.

Une visite de la famille royale néerlandaise en Belgique est prévue du 20 au 22 juin. Celle-ci sera l’occasion de sceller l’amitié entre la Belgique et les Pays-Bas.

