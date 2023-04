Dans un courrier envoyé aux écoles, le porte-parole de Coca explique: "Nous souhaitons vous informer que nous cesserons bientôt de distribuer nos produits dans les distributeurs de boissons dans les écoles secondaires. Nos distributeurs automatiques de boissons ne sont plus présents dans les écoles primaires depuis un certain temps déjà et, dans les écoles secondaires, nous ne proposions jusqu’à présent que de l’eau et des boissons sans sucre".

Les distributeurs Coca, et puis ceux de chips?

"Nous pensons qu’il est important de suivre de près le débat social sur ce sujet et, le cas échéant, de répondre à l’évolution des attentes en matière d’autorégulation. Pour ces raisons, nous prenons aujourd’hui la décision commerciale d’arrêter nos ventes dans les écoles secondaires en Belgique et au Luxembourg d’ici fin 2023", dit Coca-Cola dans son courrier adressé aux écoles.

Dans la DH, Jean-Philippe Florent, député Ecolo contre ces distributeurs depuis des années, affirme que "la prochaine étape, c’est la fin des distributeurs de barres chocolatées et de paquets de chips. L’une des missions de l’école est d’offrir un environnement sain aux élèves".