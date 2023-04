Congés de printemps: on manque de bras pour les stages et les plaines

"Les Engagés soutiennent la réforme des rythmes scolaires", précise d’emblée le député de l’opposition François Desquesnes, en commission du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Mais nos craintes se confirment: les demandes de stages ont complètement explosé pour les congés de printemps. Une demi-heure après l’ouverture de certaines inscriptions, les plannings étaient remplis. Il n’y avait plus de places. Faute d’avoir anticipé les choses au sein du gouvernement, on manque d’animateurs. Des parents se retrouvent à quia ", rapporte-t-il.

Que fait-on maintenant ? Comment corriger le tir pour l’année prochaine ?

"Une offre supérieure à l’an dernier"

La ministre de l’Enfance Bénédicte Linard (Écolo) venait tout juste d’annoncer des moyens supplémentaires pour le dispositif "Partenariats Automne-Détente" avec l’ONE (lire ci-dessous).

"Plus de moyens ?", réagit François Desquesnes. "Si on considère que 150 000 enfants sont concernés chaque année, les moyens sont très vite dilués. En tout cas, ça ne financera pas les animateurs nécessaires. Ce qu’il faut, c’est davantage d’animateurs, pour organiser plus de stages et de plaines, par une meilleure adéquation entre les calendriers enseignement obligatoire/enseignement supérieur".

Ce que le gouvernement n’a pas réussi à faire, à défaut d’un accord entre les deux ministres concernées, insiste le député de l’opposition.

Bénédicte Linard sort ses chiffres: 513 déclarations d’activités ont été enregistrées pour ce congé de printemps 2023 par le service "centre de vacances" de l’ONE. Il y en avait 528 en 2022. Mais on peut ajouter les fameux "Partenariats Automne-Détente" (PAD). "Ce qui laisse présager une offre supérieure à celle de l’an dernier ", considère la ministre de l’Enfance. Elle souligne par ailleurs que le volume de la demande d’accueil n’a pas retrouvé son niveau d’avant la crise Covid.

Quant au manque d’animateurs et d’animatrices, elle admet que les étudiants du supérieur constituent un vivier essentiel pour encadrer les plaines et les stages de vacances. "Mais les difficultés de recrutement existaient avant la réforme. Les calendriers dans l’enseignement obligatoire et supérieur n’étaient déjà pas systématiquement synchronisés", nuance-t-elle.

Diversifier les profils

Que faire aujourd’hui ? Concrètement, Bénédicte Linard évoque à nouveau les activités PAD subventionnées par l’ONE. "D’autres qualifications que le brevet Centre de vacances sont prévues. Par ailleurs, ces animations et les activités subventionnées en accueil extrascolaire de type 2 ne rencontrent pas les mêmes difficultés de recrutement."

Revoir le calendrier pour l’enseignement supérieur ? "La réflexion est en cours", rappelle-t-elle au député Les Engagés.

"Par ailleurs, il est nécessaire de diversifier les profils dans les équipes d’animation. Ça passe par une reconnaissance de la formation et des compétences des accueillants extrascolaires quand ils exercent en plaine de vacances. Voilà une alternative concrète pour assurer l’accompagnement des enfants en plaine de vacances. En plus de leur offrir une vraie reconnaissance de leur rôle éducatif et aussi une amélioration de leurs conditions de travail", conclut la ministre Linard.

L’âge des encadrants

Pas de quoi satisfaire François Desquesnes, qui attend toujours de savoir comment les pouvoirs organisateurs sont supposés gérer la pénurie maintenant. "Doivent-ils établir un ordre de priorité en fonction de certains critères liés aux parents ? Quelles sont les règles en la matière ? Vous ne répondez pas sur ce point. "

Quant au message sur la qualité et la variété des profils dans les équipes d’animation, le député n’est pas tellement convaincu. "Ce qui s’est passé, c’est qu’on a abaissé l’âge des encadrants. On a recours à des moins de 18 ans, plus souvent. Dans les faits, l’engagement va vers une baisse de la qualité, faute d’avoir des gens de 18 ans au moins. Et non plus faute d’avoir des brevetés. "