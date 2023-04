En exclusivité pour l’émission, la ministre annonce la création de 950 places d’accueil de jour de personnes en grandes difficultés en Wallonie. “On pourra retrouver ces places dans des CPAS, des centres associatifs ou la Croix-Rouge par exemple, explique Christie Morreale avant de donner plusieurs précisions sur les conditions d’accueil, la porte est ouverte sans conditions particulières. Les personnes recevront une aide alimentaire ainsi qu’un accompagnement social pour les réinsérer un peu plus dans la vie.”

Autre dossier, celui de l’emploi et notamment la formation en alternance. Cette mesure qui se trouve dans le plan de relance, vivement critiquée par l’opposition, va-t-elle porter ses fruits ? “Toutes les personnes qui passent par les IFAPME décrochent un emploi. C’est donc une filière dans laquelle on investit en Wallonie. On commence à récolter les fruits des investissements déployés depuis quelques années.”

Pour conclure cette interview, Christie Morreale est également revenue sur la situation illégale de nombreux travailleurs. “Je presse en permanence depuis cette législature que s’il y a des métiers en tensions et des gens prêts à travailler, j’estime que le permis de travail doit être assoupli.”