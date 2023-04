Charles Michel et ses "voyages coûteux et polluants" agacent, plusieurs pays réclament des "éclaircissements"

Les exemples de dépenses coûteuses du président du Conseil européen ne manquent pas.

Le 26 janvier 2022, il effectue Bruxelles-Vienne en avion. Coût de l’opération: 20.533 euros.

Le 9 février 2022, il rejoint Berlin en avion. Coût du billet d’avion: 37.500 euros.

Une semaine plus tard, il prend Luxaviation pour assister à un dîner à Paris. Montant: 35.750 euros.

En trois semaines, Charles Michel a dépensé 93.783 euros pour effectuer trois voyages entre des villes européennes bien desservies en transport.

guillement Charles Michel a un goût pour les avions privés. Au motif que les compagnies aériennes n'offrent pas d'horaires compatibles avec son agenda chargé, il en fait un usage fréquent

L’ancien Premier ministre de la Belgique a l’habitude de se déplacer en avion. Même pour de courts trajets. En 2022, il s’est rendu cinq fois au Parlement européen, qui se situe à Strasbourg, en avion. À nouveau pour des montants oscillants entre 12.250€ et 35.000€.

Dans son article, Le Monde déclare ceci: "Charles Michel a un goût pour les avions privés. Au motif que les compagnies aériennes n’offrent pas d’horaires compatibles avec son agenda chargé, il en fait un usage fréquent. Bien plus que ses prédécesseurs, qui étaient pourtant tout aussi occupés".

Et c’est là que l’ensemble du Parlement européen et plusieurs États membres, dont l’Italie et l’Allemagne, veulent des "éclaircissements".

Les anciens présidents du Conseil européen dépensaient en moyenne 500.000 euros par an pour les frais de déplacement. Pour 2024, le budget de Charles Michel en voyages devrait tourner autour des 2 millions d’euros.

Le secrétariat du Conseil explique cela par "l’intense activité internationale de Charles Michel à la suite de la guerre en Ukraine".

Charles Michel “dément”

En mai 2023, le Parlement européen tiendra une séance plénière durant laquelle les dépenses budgétaires des différentes institutions européennes seront abordées. Les verts et les socialistes demanderont des explications à Charles Michel.

Contacté par Le Soir, le porte-parole de Charles Michel a réagi. Il dément les chiffres avancés pour le budget 2024: "Il s’agit d’une estimation de l’administration qui a opéré sans avoir consulté Charles Michel à ce stade".

guillement Charles Michel dément toute dépense somptuaire… Des règles s’imposent de façon transparente, les mêmes pour le Conseil européen et pour la Commission, dont l’application et la vérification sont le fait de fonctionnaires sur lesquels il n’a absolument aucun pouvoir

"Charles Michel dément toute dépense somptuaire… Des règles s’imposent de façon transparente, les mêmes pour le Conseil européen et pour la Commission, dont l’application et la vérification sont le fait de fonctionnaires sur lesquels il n’a absolument aucun pouvoir", ajoute-t-il.

Le porte-parole rappelle que son patron joue un rôle central sur la scène internationale: "Il est appelé à présider le Conseil mais aussi à représenter l’Union européenne à l’extérieur, comme cela est prévu par le Traité de Lisbonne et comme cela s’impose de façon évidente vu la situation géopolitique que nous connaissons, marquée par la guerre en Ukraine".

guillement Il n’est pas normal de continuer à voyager en jet privé pour un vol Bruxelles-Paris, je ne comprends même pas comment, à ce niveau-là, il ne se pose pas lui-même la question

Eurodéputée belge pour les verts, Saskia Bricmont a réagi dans le Soir aux dépenses de Charles Michel: "Quand les rapports du Giec confirment l’extrême urgence climatique, il n’est pas normal de continuer à voyager en jet privé pour un vol Bruxelles-Paris, je ne comprends même pas comment, à ce niveau-là, il ne se pose pas lui-même la question".

Charles Michel, dont la présidence irrite, est dans la tourmente. Jusqu’au mois de mai 2023 ?