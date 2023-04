Cela fait 12 ans que ce projet était dans les cartons du parc animalier Forestia, à La Reid… Il est maintenant terminé ! Le Wood Hotel & Lodges est fin prêt à accueillir les visiteurs dès la mi-avril. Dormir en pleine forêt, avec les animaux autour, est un rêve qui devient donc réalité.

2/ Havelange, Ohey, Ciney et Hamois: plats traiteurs dans quatre distributeurs

Quatre distributeurs de plats traiteurs installés en moins de six mois à Havelange, Ohey, Ciney et Hamois. Une façon de toucher un autre public pour les traiteurs havelangeois Sally Laurent et Julien Petit.

3/ Le cortège de la Cavalcade d’Auvelais a marché à la baguette

Vingt groupes folkloriques ont sillonné le centre d’Auvelais ce lundi 10 avril 2023. Une 131e Cavalcade rythmée par moult percussionnistes, mis à l’honneur cette année.

En 2022, la Cavalcade d’Auvelais avait été qualifiée de géante. Le cru 2023 s’inscrit quant à lui dans la tradition des rendez-vous folkloriques menés tambour battant. Au sens propre. "Cette année, on a mis l’accent sur les percussions alors que l’an dernier, c’étaient les géants. Cela se marque dans le choix des groupes invités, confie Rudy Gérard, vice-président du comité des fêtes, cheville ouvrière de la Cavalcade d’Auvelais.

4/ Population : Liège regagne (enfin) des habitants

On compte 239 âmes de plus sur le territoire… mais la population reste sous la barre des 195.000 habitants.

Est-ce le signe d’un renouveau ? C’est en tout cas une lueur d’espoir pour ceux qui misent sur l’augmentation de la population à Liège, métropole qui se targue d’être la plus grande de Wallonie et en mesure de se comparer à d’autres cités européennes.

5/ 14 % de Bruxelles en zone Natura 2000: comment le nouveau plan de gestion va davantage protéger le Kauwberg à Uccle

14 % du territoire bruxellois est classé Natura 2000. C’est plus que la moyenne belge, mais ça s’explique par l’emprise de la Soignes. La Région capitale compte en effet 3 aires protégées relevant du réseau européen de conservation de la nature. Ce 24 mars 2023, les plans concernant la vallée du Molenbeek (116ha) ont été validés. Après la Soignes (2701ha) et avant Uccle (134ha). C’est ce qu’annonce le ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Ecolo).

6/ Les fans de la culture japonaise se sont retrouvés à Arlon

Ce week-end avait lieu, à Arlon, la 3e édition du "Japan Day". Cette convention centrée sur la culture nippone rassemble de nombreuses personnes venant partager leur passion pour le Japon et sa culture, surtout connue auprès du grand public via les mangas et les dessins animés japonais comme Dragon Ball, Naruto ou Albator pour les plus nostalgiques.

De nombreux artistes, originaires d’un peu partout en Belgique et d’autres pays comme la France, étaient invités pour venir exposer leurs créations. Dessins, peintures, art sur bois ou créations personnelles originales…

7/ Brabant wallon : l’auditorat du travail, enfin au complet, est prêt à affronter les tricheurs

L’auditeur du travail Gautier Pijcke tire le bilan des activités 2022. Enfin au complet, son équipe est fin prête à affronter les tricheurs et à démanteler les filières.

8/ Adeline Dieudonné : et même après que la mort vous sépare

Le cadre est idyllique: un chalet isolé à la montagne, un lac, la nature partout autour comme seul témoin de l’amour fou et secret d’un homme marié et d’une femme qui n’est pas la sienne. Quand elle le trouve inanimé un beau matin, elle décide que même la mort ne peut pas les séparer. Et de garder encore un peu le corps de son bel amant, le temps d’écrire une longue lettre à son épouse, pour tout lui raconter.

Le troisième roman de la Bruxelloise Adeline Dieudonné nous emmène en road trip à la montagne. Avec un cadavre sur la banquette arrière.

9/ Nos astuces pour prolonger la durée de vie de vos vêtements

On doit parfois se débarrasser le cœur lourd de notre pantalon ou notre top préféré. Mais il est possible de réduire leur usure grâce à quelques astuces.

10/ Un Damien Marcq ressuscité à Charleroi: reconstitution en trois actes

Depuis son retour à Charleroi, Damien Marcq vit une saison au contraste vertigineux. Divisible en trois parties.