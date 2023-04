Paul Furlan: le jour où un ministre prend "son destin en mains" et démissionne

Ce 26 janvier 2017, Paul Furlan a mis une cravate. Ce n’est pas (du tout) dans ses habitudes. Il se présente devant la presse. L’émotion lui met une éponge dans la gorge. Mais il ne va pas se répandre plus qu’il ne faut. Parce que ça non plus, ce n’est pas dans ses habitudes.

"Je ne suis pas un Caliméro. J’ai toujours pris mon destin en mains. Mais je dois rester serein. J’ai pris la décision de présenter ma démission, qui a été acceptée. "

Le ministre wallon des Pouvoirs locaux et de l’Énergie est emporté par la tempête Nethys. "Je devais déranger quelqu’un mais je ne sais pas qui."

Centre de gravité

Nous sommes au beau milieu de la mandature 2014-2019. La majorité "rouge-romaine" PS-cdH en a encore pour quelques mois à vivre.

Fin 2016, l’échevin des Finances d’Olne, Cédric Halin, donne le coup d’envoi dans le dossier de l’intercommunale Publifin (détenue par la province de Liège et plus de 70 communes), en révélant l’existence des fameux comités de secteur aux rémunérations. On n’en a pas encore tout à fait conscience, mais ce n’est encore que le sommet de l’iceberg politico-judiciaire "Nethys".

Le lien avec Furlan le Thudinois ? Il est ministre des Pouvoirs locaux. Les intercommunales, leur contrôle, c’est son registre.

Élément "basculant": le bourgmestre de Wanze Claude Parmentier est son chef de cabinet adjoint. Il est aussi administrateur de Publifin et de Nethys. Mais Paul Furlan confirme: malgré sa proximité avec Parmentier, cette histoire de rémunérations est passée sous ses radars.

C’est le moment où le dossier Publifin sort de sa sphère liégeoise et prend un tournant politique plus régional.

" Mon impression, c’est que, dans ce dossier, on a quand même essayé de déplacer le centre de gravité de Liège vers Namur", dira lui-même Paul Furlan en mars 2017, alors qu’il est entendu par la commission d’enquête Publifin mise en place au Parlement wallon un mois plus tôt. "Il n’y avait pas de contrôle de tutelle régionale" sur Nethys, répétera-t-il.

Réforme

C’est Pierre-Yves Dermagne qui sera envoyé par le boulevard de l’Empereur pour remplacer Paul Furlan aux Pouvoirs locaux. Pas longtemps: en juin, le PS est débarqué de la majorité par le partenaire cdH, qui reforme un attelage avec le MR.

Dermagne reviendra aux Pouvoirs locaux en septembre 2019, lors de la nouvelle législature. Pendant 4 mois intenses, il sera en immersion dans le dossier Nethys.

Paul Furlan, lui, est redevenu député wallon au lendemain de sa démission, en janvier 2017, jusqu’à ce jour. Avec une passion intacte pour les pouvoirs locaux, mais aussi pour une réforme de la fiscalité immobilière, à laquelle il travaillait déjà en 2015.