La digitalisation accélère les paiements du SPF Justice

"Nous améliorons les choses petit à petit. Les importants arriérés et les longs délais de paiement à la Justice étaient inacceptables. Cette situation engendrait une certaine lenteur judiciaire et incitait certains experts à ne plus vouloir travailler pour la Justice", commente encore le libéral flamand.

Chaque année, la justice doit payer environ 200.000 factures de prestataires externes.