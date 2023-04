C’est d’ailleurs sur ce dernier point qu’a débuté la discussion entre les deux hommes. Il faut dire que le plan de relance de la coalition Di Rupo est ambitieux. Le gouvernement wallon vise en effet un taux d’emploi de 75 % en 2030, alors qu’aujourd’hui, il n’est que de 69 % chez les hommes et 61 % chez les femmes. “Il y a du travail, mais il faut faire ce travail, résume l’administrateur délégué de l’UWE. Il est temps de changer de braquet pour atteindre ce taux d’emploi.” Mais pour l’atteindre, ce fameux taux d’emploi de 75 %, “il faut prendre des mesures structurelles. Ce n’est pas avec des mesurettes et un peu de saupoudrage qu’on va y arriver”. Selon lui, ces mesures doivent être prises à tous les étages. Tant au niveau de l’enseignement, que de la formation, que de l’orientation.

Selon le mémorandum de l’UWE, la réindustrialisation de la Wallonie pourrait générer 35 000 emplois. “Mais la priorité ne serait-elle plutôt pas de résoudre la problématique des métiers en pénurie ? Ou alors, on laisse tomber et on se concentre sur la création de ces nouveaux jobs ?”, interroge Martin Buxant. “Surtout pas. Ces nouveaux jobs seront d’office en pénurie si personne ne s’oriente dans ces filières.” Le position paper de l’UWE consacre d’ailleurs un chapitre “extrêmement important” à la problématique de la formation. “C’est là que le bât blesse.” Martin Buxant et Olivier de Wasseige se sont également longtemps attardés sur l’alternance.