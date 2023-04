"Grève non reconnue": le courrier de Delhaize met la pression sur les employés grévistes

On peut y lire que non seulement les grévistes seront pénalisés au travers du calcul des chèques repas et d’une prime magasin comme pour toute "grève reconnue", mais ce sera aussi le cas pour "le pécule de vacances 2023-2024, la prime de Noël 2023, les primes paritaires et la constitution de la pension légale ", pour cause de grève "non reconnue", prévient l’employeur.

Sur le banc syndical, on fulmine: "Depuis quand l’employeur se mêle de reconnaître ou de ne pas reconnaître une grève ?"

"La grève est reconnue depuis le 1er jour"

Entre le dépôt d’un préavis et sa concrétisation, il y a un délai de 14 jours, stipule la direction du groupe. Qui fait ses comptes: le préavis déposé auprès de la fédération Comeos le 23 mars ne prend effet qu’à partir du 7 avril. L’action est reconnue du 7 au 20 mars ( le 7 mars étant le jour de l’annonce d’une franchisation générale pour les 128 magasins), par contre l’action du 21 mars au 6 avril est encodée "grève non reconnue" par la direction. Avec les conséquences financières indiquées plus haut.

Du coté des syndicats, on le répète : la direction n’a pas à reconnaître ou ne pas reconnaître une grève. "Ces actions sont officielles, reconnues et couvertes par les syndicats, point ! " s’exaspère Wilson Wellens, à la CGSLB. "Ils ont déjà tenté ce coup-là au début. La direction fait le forcing et met la pression avant le week-end de Pâques. Ils mettent de l’huile sur le feu constamment. Et après, ils font mine de s’étonner de la colère des gens ", lâche le permanent du syndicat libéral.

"C’est de l’intox !", clame à son tour Myriam Djegham, secrétaire nationale du secteur Commerce à la CNE. "Bien sûr que, dans des conditions normales, ça se passe autrement. Il y a des négociations, un bureau de conciliation et, en cas de désaccord, le dépôt d’un préavis assorti de délais applicables, explique la syndicaliste. Mais ici, on n’est pas du tout dans ce cas de figure. L’employeur a déposé sa bombe le 7 mars. Et les syndicats ont reconnu la grève dès le premier jour."

Sur les fiches de paie

Le front commun fait le constat: "Tous les moyens sont bons pour forcer l’ouverture des magasins. Delhaize poursuit sa politique d’intox en véhiculant des fausses informations, comme le fait que la grève ne serait pas reconnue. C’est même indiqué sur les fiches de paie de mars", relèvent les délégations.

Un impact sur le pécule de vacances ? "Tout ce qui touche aux vacances annuelles relève de la législation sur les vacances annuelles. Ça ne dépend pas de la reconnaissance d’une grève", tranche Myriam Delmée (Setca).

Il a aussi été indiqué aux grévistes que le lundi de Pâques, jour férié, ne serait pas payé. " Des exemples comme ça, des pressions, des menaces, on en a tous les jours. On envoie l es forces de l’ordre pour briser les piquets de grève, quand même essentiellement constitués de femmes. On met des étudiants deux jours sous contrat pour pouvoir ouvrir un magasin (NDLR: il faut 5 employés minimum), alors que c’est interdit de remplacer des salariés en grève par des intérimaires." La direction rétorque que ce ne sont pas des intérimaires, mais des étudiants. Et qu’ils remplacent des malades, pas des grévistes.

"Un conflit pourri"

La présidente du Setca a derrière elle une (déjà) longue expérience des conflits sociaux dans le secteur du commerce. "Mais après toutes ces années, je n’avais jamais vu ça. Ce conflit est pourri jusqu’à la moelle par la direction. Ils veulent avoir les travailleurs à l’usure… "

Le groupe vient pourtant de perdre 10% de son chiffre annuel. " Surtout dans ses gros bastions, essentiellement à Bruxelles , note Myriam Delmée. Ils accusent les syndicats de casser l’outil. Mais ils le font très bien eux-mêmes. "

Pour rappel, une première réunion avec le conciliateur est prévue le 18 avril.