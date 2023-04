Diminution du nombre d’espèces d’araignées : “Un signal alertant”

Mais avant de s’intéresser au “pourquoi c’est grave ?”, attardons-nous un peu sur la situation en Belgique. Est-elle similaire à celle en France ? “À ma connaissance, aucune étude de ce type n’a été encore été réalisée chez nous, détaille Frédéric Francis. Mais les chiffres avancés dans le rapport me semblent plausibles.”

Plausibles, car ils correspondent aux différentes tendances observées, qui ne sont forcément pas bonnes. “Des études réalisées, notamment en Allemagne, sur les arthropodes montrent que la biomasse (NDLR : qui ne correspond pas au nombre d’espèces, mais d’insectes) s’est réduite de 70 % en 25 ans. Aujourd’hui, vous observez beaucoup moins d’insectes s’écraser sur votre pare-brise qu’il y a dix ans.”

Autre chiffre, pas spécialement réjouissant. “Des études réalisées sur des groupes restreints d’insectes, comme les abeilles et les papillons, montrent que leur biodiversité diminue de 1 à 2 % par an. Si on prend le chiffre de 2 %, ça veut dire qu’en 50 ans, tous ces insectes auront disparu.”

Pour en revenir à nos moutons à huit pattes, les causes de la dégradation de leur biodiversité sont assez logiques. “Si le nombre d’insectes diminue, les araignées auront moins de nourriture.” C’est la fameuse chaîne alimentaire. Autre facteur de dégradation: la destruction des habitats naturels. “Si les milieux humides disparaissent, les espèces d’araignées qui y vivent font fatalement disparaître aussi.” Il y a tout ça, mais aussi “les pesticides, la pollution et plein d’autres choses qui créent des perturbations”.

D’importants dégâts sur la chaîne alimentaire

On comprend donc pourquoi de nombreuses espèces d’araignées tendent à disparaître, mais toujours pas en quoi c’est grave. “On en revient au principe de la chaîne alimentaire. Si les araignées disparaissent, d’autres milieux vont être impactés. Les insectes qui se nourrissent d’araignées et les oiseaux vont subir les conséquences de cette disparation.” Pour faire simple, “quand un niveau de la chaîne alimentaire diminue, tous les niveaux situés au-dessus dégringolent. La réduction du nombre d’espèces d’araignées est un signal alertant”. À noter que ces arthropodes sont également de très bons bio-indicateurs. “Plus un milieu est sain, plus on y retrouvera d’araignées.”

Le constat est posé. Le nombre d’espèces d’araignées diminue et ce n’est pas du tout bon signe. Mais alors, comment peut-on inverser la tendance et, donc, permettre une hausse de la biodiversité ? “Il faut sauvegarder les milieux dans lesquels les araignées vivent. Si vous avez des plages et que vous décidez de les protéger, l’impact sur les espèces qui y vivent sera positif. Mais si vous préférez promouvoir le tourisme, vous allez faire des dégâts.” Mais tout ça, “c’est une question de gestion des environnements”, conclut Frédéric Francis.