Veillée pascale, chemin de croix, ou célébration pour le sacrement du baptême, il y a de nombreux offices à l’occasion de la Semaine sainte et de la fête de Pâques. C’est la période la plus chargée pour les trois sœurs verviétoises, issues de la congrégation des Religieuses de l’instruction chrétienne. “C’est encore plus chargé qu’à Noël car ça dure plusieurs jours, précise sœur Jacqueline. Depuis mercredi, nous avons des activités tous les jours avec les paroissiens et les prêtres. Il y a des célébrations dans tout le doyenné. “

2./ Chantier sur l’E411 : “Deux ans de travaux pour 10 km d’autoroute, c’est interminable”

Deux ans de travaux sur l’E411, cela paraît bien long au député wallon Olivier Maroy. Le libéral a fait part de son étonnement au parlement wallon.

Deux ans de travaux, même s’il y aura, semble-t-il, une interruption durant l’hiver, c’est quand même interminable pour une autoroute aussi fréquentée, note Olivier Maroy. Pour avoir régulièrement circulé chez nos voisins par exemple aux Pays-Bas, je suis toujours stupéfait de voir la vitesse avec laquelle ils progressent. Même chose sur le réseau autoroutier français, mais là il est soumis à un péage, ce qui explique peut-être cela”.

3./ 5 chasses aux œufs originales en province de Namur

©ÉdA – 203446256073

Les organisateurs innovent de plus en plus pour attirer un plus large public. Nous avons sélectionné pour vous cinq chasses pour passer un week-end original.

4./ Nouveautés de Terres-de-Meuse : les incontournables touristiques pour passer l’été à Huy-Waremme

Non, l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs. Plus besoin de courir jusqu’à l’autre bout du globe ou même embarquer dans un train direction la mer du Nord pour trouver des endroits qui sentent bon les vacances et qui dépaysent. Notre arrondissement de Huy-Waremme regorge de lieux où s’évader le temps d’une journée. La preuve par 5 avec la Maison du tourisme Terres-de-Meuse qui débarque avec des nouveautés.

5./ Originaire de Mogimont, Coraline raconte sa vie au pays des Maoris

Deux ans après la publication de son premier livre “Une petite Belge en Australie”, Coraline Buchet, originaire de Mogimont (Bouillon), revient avec un deuxième tome relatant ses aventures au pays des Maori. Après son périple en Australie, la Bouillonnaise a choisi une destination pour elle, à savoir Aoteroa, le nom maori de la Nouvelle-Zélande où la jeune fille a pu prendre du plaisir à randonner, à retrouver les montages et à s’épanouir.

6./ Une chasse aux œufs à Bruxelles ? Voilà où emmener vos petits chercheurs d’or brun ce week-end

Une dizaine de chasses aux œufs attendent vos enfants ce week-end de Pâques à Bruxelles. ©Photo A_Peach via Flickr sous licence Creative Commons CC BY 2.0

Votre microscopique terrasse est trop étroite pour servir de piste d’atterrissage aux cloches ? Ou vous avez simplement envie d’une aire d’exploration XXL pour vos enfants ? Voilà 10 options pour la chasse aux œufs de ce week-end à Bruxelles.

7./ Stéphanie espère faire partie des 160 nouveaux conducteurs du TEC liégeois

Après avoir participé au jobday (salué par les ministres Morreale et Henry), Stéphanie se voit bien au volant d’un bus du TEC. ©-EDa

À l’instar du métier de chauffeur poids lourds, la profession de conducteur et conductrice de bus est en pénurie en Belgique. Les firmes privées éprouvent d’énormes difficultés à recruter. En province de Liège, le TEC, lui non plus, n’échappe pas à la règle. Alors qu’il y emploie actuellement 1 297 chauffeurs, l’organisme de transport, gérant 208 lignes dans la province, dont une cinquantaine qui desservent les différentes localités de l’arrondissement de Huy-Waremme, est à la recherche de 160 agents.

Alors, pour dénicher les “perles rares”, le TEC Liège-Verviers a organisé ce jeudi, en collaboration avec le Forem, un jobday au Centre de Compétence Logistique du Forem à Grâce-Hollogne.

8./ L’église de Montplainchamps bientôt désacralisée ? la Ville de Neufchâteau s’impatiente

Cela fait des années qu’on en parle et que la Ville de Neufchâteau prend des mesures conservatoires. Cette fois, le bourgmestre a écrit à l’évêque pour demander une réunion d’urgence avec la juriste.

C’est assez lourd et il faut du temps. On a écrit à l’évêque à la fin février pour demander un rendez-vous avec la juriste chargée de ce type de dossiers. On a souligné l’urgence. Plus on attend et plus ce bien communal se détériore.”

9./ Invitée du JDE, Marie-Hélène Ska a répondu aux élèves des Trois Vallées à Nismes (vidéo)

Chaque mois, le Journal des Enfants (JDE) s’invite dans une classe de Wallonie ou de Bruxelles avec un invité pour permettre aux élèves de découvrir un métier ou une personnalité qui fait l’actualité. Pendant une bonne heure d’échange, les enfants se transforment en véritables journalistes pour tout connaître de la personne qu’ils ont devant eux.

Secrétaire générale de la CSC, Marie-Hélène Ska Elle a répondu aux questions des élèves de Nismes.

10. Tondre la pelouse ce week-end de Pâques, est-ce une bonne idée ?

tonte gazon herbe tondeuse outillage jardin ©milachka – Fotolia

À la sortie de l’hiver, vous serez peut-être tenté de tondre votre gazon. Mais après les gelées de ces premiers jours d’avril et les pluies annoncées, est-ce que c’est le bon moment de tondre votre pelouse durant ce week-end de Pâques ? Voici les conseils du jardinier Marc Knaepen.