Procès des attentats | Abdeslam tente de convaincre le jury qu’il n’est pas revenu de Paris pour attaquer Bruxelles

”Je rejoins la cellule de Paris, pas de Bruxelles”

Abdeslam peste alors sur la période infractionnelle concernant les attentats du 22 mars 2016. Il explique comment il s’est retrouvé dans ces planques où séjournaient les membres de la cellule ayant commis les attentats de Bruxelles. Le soir du 13 novembre 2015, Salah Abdeslam ne va pas au bout de sa mortelle mission à Paris. Il entame sa cavale et revient à Bruxelles. “Quand je reviens de Paris, je rejoins la cellule de Paris. Pas celle de Bruxelles. Quand je suis revenu, ça en a choqué plus d’un. Mais ils ont accepté de me loger car je n’avais pas d’autre alternative. C’est dans ce contexte que je suis retourné dans les planques. Et pas pour participer à quoi que ce soit et faire le 22 mars.” Abdeslam insiste pour être entendu et veut convaincre le jury que sa place dans le box des accusés à Bruxelles n’est pas la sienne. La présidente l’y encourage : “défendez-vous sur le fait que vous avez déjà été condamné à Paris…” Et Abdeslam l’a fait, avec une certaine cohérence. Mais avec quelle force de persuasion ?