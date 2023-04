François Desquesnes (Les Engagés) se montre critique face au Plan de relance wallon : « Un problème de transparence »

« Comme parlementaire de l’opposition, j’ai interrogé le Parlement à plusieurs reprises pour connaître la maquette budgétaire actuelle de ce plan, pour comprendre les indicateurs et les jalons qui vont mesurer ces effets », explique le député humaniste. « On nous annonce 340 projets, mais on aimerait bien voir où ils en sont. Et là, on n’a pas de réponse. On a juste eu droit à une conférence de presse où on s’auto-congratule. »

Loin de critiquer l’ensemble du Plan de relance, François Desquesnes pointe plutôt certaines incohérences. « Les objectifs, on les partage. Le problème, c’est qu’ils viennent de débarquer alors que le gouvernement a déjà retenu les projets il y a deux ans. Ce qu’on a du mal à comprendre, c’est comment des projets retenus depuis deux ans peuvent permettre d’atteindre des objectifs » fixés maintenant. « La méthode est donc un peu particulière », résume-t-il.

Évoquant encore une « gouvernance dangereuse » - « Quand on met 7,5 milliards d’euros sur la table et qu’on doit en emprunter 6,5, sans savoir où on en est précisément, je trouve que ce n’est pas sérieux » -, le chef de file de l’opposition craint que le Plan de relance ne soit pas suffisamment réfléchi.

« Le plan de relance est financé jusqu’en 2026-2027. Or, les objectifs ont cours jusqu’en 2030 », constate l’invité de « La Matinale ». « Le gouvernement propose donc d’atteindre des objectifs pour lesquels il n’a pas encore l’argent. D’où la suggestion faite par l’Union wallonne des entreprises qu’une partie du financement - environ 2 milliards d’euros - destinés aux projets considérés comme non-prioritaires servent de bois de rallonge pour les projets jugés prioritaires. »

Autre question : la Wallonie a-t-elle les moyens de ses ambitions ? « En cinq ans de gouvernement actuel, on aura doublé la dette wallonne. On va arriver à 40 milliards d’euros de dette à la fin de la législature. C’est vrai qu’il y a eu les inondations et le Covid, mais ça ne justifie que la moitié de l’augmentation de la dette. Ça veut dire qu’on a continué à dépenser sans compter, comme si les taux d’intérêt ne remontaient pas sur les marchés bancaires », regrette François Desquesnes. « À un moment donné, les banquiers vont se demander si c’est encore sérieux de prêter de l’argent à une Région qui vit largement au-dessus de ses moyens. Et ce moment approche de mois en mois. »

Regrettant encore que le Plan de relance ne mise pas plus sur la formation et l’alternance, l’élu évoque « des chantiers laissés en rade par le gouvernement ». Et de comparer la situation wallonne à celle de la France. « De 2019 à 2021, la France a doublé le nombre d’apprenants. Et aujourd’hui, proportionnellement, il y a quatre fois plus de petits Français que de petits Wallons et de petits Bruxellois qui font de l’alternance. Chez nous, il n’y a pas eu de progression depuis trois ans », déplore-t-il, déçu que les autorités ne cherchent pas à rapprocher l’IFAPME wallon et le CEFA bruxellois. « Il n’y a pas de coordination entre les autorités wallonnes et bruxelloises. Du côté de la Communauté française, le président Jeholet a d’ailleurs jeté le gant. Il a annoncé qu’on n’arriverait pas à faire une réforme d’ampleur et ambitieuse. Le bilan en alternance ? c’est nada, schnol, que dalle ! »