André Flahaut déplore l'absence d'invitation aux musulmans lors d'une cérémonie de la Défense

Le service d'assistance religieuse et morale de la Défense organise chaque année une telle cérémonie, dans un lieu de culte différent, à l'occasion de la commémoration des vétérans. En 2022, elle avait eu lieu à la grande synagogue de Bruxelles et c'était cette année en la chapelle royale protestante du Coudenberg.

Mais aucun représentant du culte musulman n'avait été invité, a déploré jeudi M. Flahaut (PS) et il l'a fait savoir à Mme Dedonder (PS également).

"Concrètement, comment peut-on prétendre représenter la diversité des croyances, convictions et religions lorsqu'on ignore délibérément l'une d'entre elles?" a-t-il écrit.

Selon lui, cette absence de visibilité et de reconnaissance d'un culte et de ses fidèles "met sérieusement en péril le travail mené par la Défense pour se présenter comme un espace inclusif et ouvert à la diversité confessionnelle".

M. Flahaut a rappelé son engagement continu à la tête du département pour faire en sorte que la Défense soit en mesure de répondre à la variété des profils des militaires autant qu'à leurs besoins.

"Aujourd'hui comme hier, il est essentiel que celles et ceux qui ont choisi de s'engager au service de notre pays - et ceci quelles que soient leurs conceptions religieuses ou philosophiques - puissent trouver un soutien moral ou spirituel en prise avec le temps et cohérent à leurs attentes. Tel est notre devoir autant que la condition de notre attractivité à l'égard des jeunes générations", a-t-il conclu.