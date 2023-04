Il y a un peu plus d’un an, le 28 mars 2022, le gouvernement wallon annonçait que le Plan de relance serait désormais " coconstruit " avec les partenaires sociaux et environnementaux, autour de 42 projets jugés prioritaires.

Un an plus tard, sans abuser de superlatifs, les partenaires se félicitent des premiers résultats engrangés.

(Cliquez ici pour voir la vidéo de la conférence de presse)

Les effets en 2030

Pas moins de 92% des PAP, les projets d’actions prioritaires, sont en cours, se réjouit le ministre-président wallon Elio Di Rupo. Le taux est presque le même pour les projets cofinancés par les fonds européens (89%). Des budgets conséquents ont déjà été liquidés (1,150 milliard) ou engagés (2,45 milliards). Le niveau d’engagement général se hisse donc à un bon tiers.

Si tous les projets jugés prioritaires doivent être concrétisés pour fin 2026, il faudra attendre 2030 pour en voir les effets.

Ensemble, les partenaires ont donc décidé que la relance serait une réussite si, en 2030, la Région pouvait cocher en vert 5 grands objectifs: 25% du PIB représentés par l’industrie manufacturière et la construction, 5% du territoire occupés par des sites naturels protégés, 55% de réduction des gaz à effet de serre (1990 étant la référence de base), 50% de réduction du risque de basculer dans la pauvreté (de 26,5% à 13,25%) et 75% de taux d’emploi pour les 20-64 ans.

Les trois piliers

Jean-Francois Tamellini (FGTB et présidence du CESE) BELGA PHOTO BRUNO FAHY ©BELGA

On sent que l’équilibre entre les trois piliers de la relance, le social, l’économique et l’environnemental, sont mesurés avec minutie. L’organe consultatif qui représente le mieux cet équilibre, c’est le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE), dont la présidence est actuellement assurée par le secrétaire général de la FGTB wallonne Jean-François Tamellini. "Privilégier un pan au détriment des autres, ça ne marchera pas", expose-t-il.

Il se réjouit lui aussi des avancées grâce au "front commun", comme une simplification des démarches pour permettre aux PME d’accéder plus facilement aux marchés publics. Dans la foulée, le syndicaliste salue les projets de " relance pure ", comme les filières " bois-feuillus " et "économie circulaire", les projets de rénovation énergétique, la création de places d’accueil pour la petite enfance… "Le plan est sur les rails ", estime-t-il.

Exclusion

Marc Becker (CSC) BELGA PHOTO BRUNO FAHY ©BELGA

Marc Becker, secrétaire national de la CSC en charge des affaires wallonnes, reste tout particulièrement attentif aux projets de lutte contre l’exclusion sociale. Comme la rénovation énergétique dans les quartiers défavorisés ("des marchés ont été attribués dans 9 villes candidates "), l’augmentation des moyens pour les relais sociaux et l’accompagnement des jeunes qui ne sont ni en formation, ni à l’école, ni à l’emploi. "L’objectif est de les mener vers une formation ou un emploi durable. 285 jeunes ont été accompagnés à ce jour. À l’échéance du Plan de relance, ils devraient être 1 500."

"Irréversible"

Olivier de Wasseige (UWE) BELGA PHOTO BRUNO FAHY ©BELGA

Pas de voix discordante à l’Union wallonne des entreprises, où le patron des patrons wallons Olivier de Wasseige observe une " réelle amélioration des relations entre chefs de projets et partenaires sociaux et environnementaux".

La formation est une de ses grandes préoccupations. Parce que, dit-il, c’est bien de permettre aux petites entreprises d’accéder plus facilement aux marchés publics. "Mais il faut aussi les remporter. Et la construction va jouer un rôle moteur, notamment en ce qui concerne la rénovation du bâti. C’est le secteur qui souffre le plus de pénuries de main-d’œuvre", rappelle-t-il.

Olivier de Wasseige ajoute qu’il faudra faire en sorte que les projets mis en place ne puissent pas être détricotés lors de la prochaine législature: "On doit rendre le processus irréversible".

"Encore des pas à faire"

Sylvie Meekers (Canopea) BELGA PHOTO BRUNO FAHY ©BELGA

Sur le banc des associations environnementales, la directrice générale de Canopea (ex-Inter Environnement Wallonie) Sylvie Meekers se montre prudente: "Ces investissements sont nécessaires pour atteindre les objectifs, mais ce n’est pas suffisant. Des réformes plus disruptives manquent encore en ce qui concerne l’aménagement du territoire, la fiscalité, le choix de certains investissements ". La Région soutient encore le développement de la logistique et la construction de routes. Mais, gommette verte, la même Région met le paquet sur la rénovation énergétique des bâtiments. "Il y a encore des pas à faire. Rien n’est gagné à ce stade. Mais les moyens sont sur la table."