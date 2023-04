Apparu en 2018, le pacte successoral convainc de plus en plus de Belges

C’est plus du double du chiffre de 2021, une différence qui s’explique surtout par la situation sanitaire pour le notaire Sylvain Bavier : “Avec la pandémie de coronavirus, il n’a plus été possible de réunir toute la famille autour de la table et moins de pactes ont donc pu être conclus. Depuis, nous constatons que le pacte successoral fait son chemin”.

Que permet un pacte successoral ?

À la différence d’un testament, le pacte permet de mettre autour d’une table parents (ou l’un d’eux) et héritiers au sujet de la succession des premiers. L’idée est d’éviter les conflits familiaux en créant une discussion en amont de la succession tout en assurant une vue au légataire sur celle-ci. Le principe d’équilibre est avant tout recherché.

Selon Sylvain Bavier, la discussion permet de créer un accord sur la succession en prenant compte des avantages passés : “De leur vivant, les parents peuvent aider un ou plusieurs enfants de différentes manières : donation, financement d’études à l’étranger ou aide à la rénovation.”

Le pacte sert donc aussi à cartographier ces différents avantages afin de ne pas léser un héritier. De nombreuses autres situations peuvent être reprises : si un héritier a vécu dans l’appartement familial ou encore s’il a fait garder régulièrement ses enfants par ses parents par exemple. Il est aussi possible que les héritiers expriment chacun leurs besoins et que l’un d’eux estime qu’il n’est pas nécessaire qu’il soit avantagé.

L’objectif est donc de trouver une égalité de traitement entre les héritiers, égalité qui n’est pas forcément objective mais qui est consentie par toutes les parties prenantes.

Deux types d'accord

Un accord global (ou familial) permet, en toute transparence, “de faire le point sur ce que chaque enfant a déjà reçu (ou va recevoir au moment du pacte) et si chaque enfant estime avoir été traité de manière “équilibrée” par rapport aux autres” détaille Fednot,

Un pacte ponctuel concerne en revanche des aspects plus spécifiques d’une succession. Le site notaire.be donne des exemples concrets de l’utilisation de ce type d’accords. S’il s’avère par exemple que l’un des héritiers est handicapé et que les parents souhaitent lui donner davantage de moyens qu’aux autres héritiers, un pacte ponctuel permet à ces derniers de renoncer, à l’avance, à demander leur réserve sur les biens donnés à l’enfant handicapé.

Une procédure intense et très encadrée

L’écriture d’un pacte successoral se fait forcément devant un notaire, qui informera et conseillera toutes les parties des conséquences de leurs choix. La procédure, résumée ici par Sylvain Bavier, est par ailleurs très exigeante pour toutes les parties prenantes :

”Les membres de la famille reçoivent tout d’abord un projet de pacte successoral et 15 jours après, le notaire les convoque pour l’expliquer en détail. La loi prévoit qu’il faut ensuite attendre un mois avant que les parties puissent signer le pacte”.

Le pacte successoral est ensuite irrévocable, il n’est plus possible de revenir en arrière une fois qu’il est signé.