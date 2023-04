Absences au travail sans certificat : Ecolo propose de passer à trois jours consécutifs et d’étendre la disposition aux petites entreprises

Une disposition, qui permet de désengorger les médecins généralistes et dont les salariés peuvent tirer avantage au maximum trois fois par an.

Mais pour Écolo et Groen, il serait intéressant d’aller plus loin. La députée Cécile Cornet a déposé ce mardi à la Chambre, avec son collègue Kristof Calvo, une proposition de loi qui vise à assouplir cet avantage et à l’ouvrir également aux travailleurs des petites et moyennes entreprises.

Concrètement, Écolo propose d’élargir la dispense de production d’un certificat médical à trois jours.

“On observe un cri d’alarme des médecins par rapport aux charges administratives liées aux certificats pour courte durée, nous explique Cécile Cornet, cosignataire du texte. La plupart du temps, un travailleur victime d’une petite maladie n’a pas besoin de soins médicaux particuliers. Une telle disposition permettrait de libérer du temps chez les médecins pour les patients qui en ont vraiment besoin. De plus, cette charge administrative représente aussi un coût pour la sécurité sociale. C’est déjà cette logique qui était à l’œuvre à l’automne dernier lorsque le premier projet de loi du ministre Dermagne a été voté. Aujourd’hui, nous proposons de passer à trois jours en maintenant des balises.”

Dans leur proposition de loi, les Verts limitent toujours l’utilisation de cette dispense de présentation d'un certificat à trois maladies par an.

Étendre aux PME et à la fonction publique

Dans leurs développements, les deux auteurs de la proposition estiment que cette disposition permettrait de poursuivre “l’évolution positive vers une plus grande confiance de l’employeur et une responsabilisation accrue du travailleur dans le cadre de la notification d’une maladie”.

C’est dans cet esprit que les parlementaires verts proposent d’étendre aussi cette possibilité aux PME. “Notre proposition de loi vise à supprimer l’exception qui existe pour les entreprises occupant moins de cinquante travailleurs, ajoute Cécile Cornet. Nous demandons, en outre, au gouvernement fédéral de prévoir une réglementation identique pour les fonctionnaires. Cela permettrait de mettre quelque part chaque travailleur sur un pied d’égalité”

Enfin, selon la députée, cela pourrait avoir un effet positif sur le nombre total d’absence de très courte durée. “Si vous n’avez pas de certificat, vous retournez travailler dès que vous vous sentez mieux, conclut Cécile Cornet. Notre idée, c’est vraiment miser sur une autre façon de gérer la maladie au travail.”

Le SNI n’est pas favorable à la proposition : “Il est tout à fait légitime de justifier son absence à son employeur”

Du côté du Syndicat neutre pour indépendants, on n’est pas favorable à la suppression de l’exception pour les petites structures.

“En termes d’organisation, il est plus compliqué de gérer une absence dans une petite entreprise, rappelle Christophe Wambersie, secrétaire général du SNI. Nous restons convaincus qu’il faut toujours un cadre et une sanction potentielle dans chaque réglementation. Enfin, nous considérons donc qu’il est tout à fait légitime de justifier son absence à son employeur. Et si l’on veut faire de la simplification administrative, qu’on commence par réduire la paperasserie des entreprises. Cela leur permettrait de se développer.”