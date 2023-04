Quand, en 1923, Joseph Dequeker a créé une chocolaterie à Izegem sous le nom d’Italo Suisse, il ignorait sans doute qu’il était à l’origine d’une belle dynastie de passionnés. En 1950, sa fille Thérèse, avec son mari Antoine Libeert, se lance dans les figures creuses en chocolat. En 1975, l’entreprise, en manque de place, vient s’établir à Comines, pionnière dans le zoning de l’avenue des Châteaux. Aujourd'hui, c'est déjà la quatrième génération de la famille qui est aux commandes de la chocolaterie.

+ LIRE ICI

2. Deux victimes de la catastrophe du Bois du Cazier identifiées

C’est l’aboutissement d’une longue procédure soutenue par une vingtaine de partenaires privés et institutionnels, qui se sont investis bénévolement: les résultats des tests ADN pratiqués sur les dépouilles des quatorze mineurs inconnus de la catastrophe du 8 août 56 au Bois du Cazier à Marcinelle. Ces victimes n’avaient pas pu être identifiées formellement après la tragédie. Les tests ont livré leur verdict. Et c’est humainement difficile. En effet, seulement deux victimes ont pu être formellement identifiées.

+ LIRE ICI

3. Des mini-cerveaux pour étudier la maladie d'Alzheimer

C’est une avancée majeure qui vient d’être réalisée par l’équipe du professeur Ira Espuny Camacho (ULiège) pour étudier et mieux comprendre la maladie d’Alzheimer et les formes de démence apparentées. En effet, pour la première fois, des scientifiques parviennent à cultiver des mini-cerveaux in vitro sur une longue durée. Cette percée scientifique ouvre une piste de recherche pour étudier la maladie d’Alzheimer et les maladies neuro-dégénératives apparentées.

+ LIRE ICI

4. Un bachelier en "green packaging design" dès le mois de septembre

À partir de septembre, les élèves de la Haute école Albert Jacquard (Namur) et Haute école Charlemagne (Gembloux) pourront suivre la formation Green packaging design, qui consiste en la conception d’emballages écologiques. L’objectif est de créer de nouveaux ponts entre deux disciplines historiquement très séparées: l’innovation scientifique et la créativité.

+ LIRE ICI

5. Des activités pour permettre aux seniors d'entretenir leur cerveau

Depuis plusieurs années, Anne-Sophie Colson de Wellin se déplace dans plusieurs communes luxembourgeoises pour proposer l’activité Encéfal, acronyme d’entraînement cérébral fonctionnel par les activités de loisirs. Des ateliers qui permettent aux seniors de stimuler et faire travailler leur cerveau.

+ LIRE ICI

6. 16 ans de mission humanitaire au Burkina Faso

L’ASBL FasO champs du Coq basée à Ochamps est active au Burkina Faso depuis 2007 et plus récemment au Togo. Régulièrement depuis 16 ans, ses bénévoles se rendent en Afrique afin d’y réaliser toute une série de projets dans le but d’améliorer la vie quotidienne des gens de là-bas.

+ LIRE ICI

7. Bientôt un padel à Dinant ?

Ancien banquier, Lucien Bourdeaux a décidé de s'investir dans le sport. Il a ouvert un magasin d'équipements, à Jambes, il y a une dizaine de jours, et projette même de créer un complexe de padel à Dinant.

+ LIRE ICI

8. La reconnaissance de l'électrohypersensibilité comme combat

Peu après son arrivée au Sénat, Fatima Ahallouch a porté une résolution pour faire reconnaître l’électrohypersensibilité, soit l’intolérance aux ondes électromagnétiques. Proposition rejetée par la N-VA, le CD&V, le MR, l’Open Vld et le Vlaams Belang. La raison ? Les partis qui ont fait barrage à cette reconnaissance s’opposaient au principe de précaution. "Quand on parle de santé publique, je trouve pourtant que le principe de précaution doit prévaloir, quitte à passer au-dessus de toutes les autres considérations", avoue Fatima Ahallouch, qui a toujours l'intention de faire acter cette reconnaissance.

+ LIRE ICI

9. Des élèves wanzois préfèrent le vélo au bus

Pour se rendre au centre culturel de Wanze, les élèves de l’école Saint-Martin d’Antheit ont préféré tenir le guidon plutôt que de prendre le bus.

+ LIRE ICI

10. Tunnel accessible… mais tunnel fermé : situation surréaliste sur une route de la périphérie bruxelloise

Scène somme toute surréaliste en ce début de semaine, à Overijse, en périphérie bruxelloise, sur la drève de Willerieken, au niveau de la Sparrenlaan. Pour ceux qui ne connaissent pas les lieux, cette drève, le long de la frontière régionale, mène au Ring de Bruxelles et à un tunnel cyclo-piéton, dont les grands travaux de rénovation touchent à leur fin.

Pour annoncer la situation suffisamment en amont et éviter les kilomètres inutiles, un panneau “tunnel fermé pour cyclistes et piétons” a été apposé. Mais juste devant lui, un autre panneau contradictoire : “tunnel accessible pour piétons et cyclistes”. Si la situation avait de quoi faire perdre son latin, elle a heureusement été corrigée depuis.

+ LIRE ICI