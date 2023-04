Qu’a-t-il pu bien se passer à l’aéroport de Melsbroek ? Un Airbus endommagé au sol par un véhicule

”L’enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incident. Plusieurs pistes sont possibles : erreur de manipulation, équipement défectueux, etc. L’évaluation des dommages et des méthodes de réparation sont également en cours en collaboration avec l’industrie”, a ajouté la Défense.

”À ce stade, nous ne sommes pas en mesure de fournir plus de détails sur le délai de réparation”, a conclu le ministère, sans préciser quand l’incident s’était produit ni la nationalité de l’appareil.

L’aéroport de Melsbroek accueille actuellement sept A400M – six Belges et l’unique appareil luxembourgeois – appartenant à la 20ème escadrille, aussi appelée “'Belgium-Luxembourg Binational Air Transport Unit A400M' (BNU A400M). Un huitième et dernier appareil est attendu d’ici la fin de l’année.

Selon des informations non confirmées par la Défense, l’appareil endommagé devrait retourner pour réparation auprès du constructeur, Airbus, et serait indisponible jusqu’au mois de juillet ou d’août.