Maisons de repos  : ce que pense le secteur de la publication des rapports d’inspection

Mais c’est aussi parce que ce scandale retentissant a provoqué une vague de contrôles dans les résidences gérées aussi en Wallonie par le groupe français que la question est venue sur la table: pourquoi ne pas publier les rapports d’inspection pour "mieux informer les citoyens sur la situation des établissements auxquels ils choisissent de confier leur quotidien ou celui de leurs proches" ?

C’est le sens d’une proposition de décret portée par la majorité PS, MR et Écolo au Parlement wallon. Elle concerne l’ensemble des opérateurs agréés en tant que dispositif d’aide, d’accompagnement et de soins.

Ce mardi, les opérateurs du secteur étaient entendus en commission de l’Action sociale, ainsi que l’Aviq, l’agence chargée des inspections (lire en page 3).

Crise des vocations

©EdA

L’initiative est louable, reconnaît Philippe Noël, président du CPAS de Namur et vice-président de la Fédération des CPAS wallons (qui gère des établissements de soins). Mais le climat est tendue. Et complexe. " Les maisons de repos ont été stigmatisées d’abord pendant la crise Covid, puis dans la foulée des révélations de l’affaire Orpea, dit-il. Nous faisons face à une crise des vocations. Une récente étude dit que 50% des diplômés ne souhaitent travailler ni en maison de repos, ni en hôpital." Sans oublier les tensions salariales. Pour faire court, " on est tout proche d’une rupture, de la fermeture de nombreux lits, faute d’encadrement. "

Donc, c’est oui à la transparence. "Elle est souhaitable. Nous la devons à nos aînés, soutient Philippe Noël. Mais le projet doit être positif". Le personnel a un grand besoin de reconnaissance et de soutien.

Publier, oui, mais quoi ?

Même constat pour le conseiller expert de la Fédération des CPAS, Jean-Marc Rombeaux: c’est sain, le débat, la transparence. "Mais des incompréhensions pourraient en découler. On va publier quoi ? Des conclusions ? Une synthèse ? La liste des règles non respectées ? Et jusqu’où va-t-on remonter ? Et si le rapport publié ne correspond plus à la réalité du jour, on le maintient ? Ce n’est pas anodin."

Ces rapports, il est question de les consulter en ligne, via le site web des maisons de repos. "En pratique, tous les établissements n’ont pas un site internet propre. Ni un webmaster. Tout ça a un certain coût." Et tous les publics n’ont pas non plus accès au numérique.

Un simple instantané

Du côté de l’Unessa, la fédération du secteur associatif pour l’accueil, l’accompagnement, l’aide et les soins aux personnes, on s’interroge. Un rapport d’inspection, c’est la photographie d’une situation à un moment donné. "Elle est susceptible de modifications, de remises à niveau. Il y a des normes qui évoluent. Comment le citoyen pourra-t-il faire la différence entre deux rapports d’inspection séparés de plusieurs mois, de plusieurs années ?" avance Catherine Dechèvre, responsable sectorielle "personnes âgées" pour l’Unessa.

Et puis, il y a les délais. L’opérateur concerné a 15 jours pour réagir à un projet de rapport. "C’est très très court pour répondre à un rapport d’inspection qui peut faire 40 ou 50 pages", réagit Denis Henrard, directeur général adjoint de l’Unessa.

Liste noire

AFP PHOTO/BILLION LIM ©AFP

Le secrétaire général de la fédération des maisons de repos Femarbel est venu avec deux rapports d’inspection: "Un favorable et un défavorable, sourit Vincent Frédéricq. Ce n’est pas lisible par tous. On doit s’inspirer de ce qui se passe en Flandre (NDLR: où un cadre juridique similaire existe déjà), l’interprétation des normes est publié sur le site de l’agence. C’est toujours discutable une norme. Il faut pouvoir garantir une jurisprudence égale pour tous, connue d’avance, avant l’inspection."

S’inspirer de la Flandre, dit-il. Sauf pour la publication d’une liste noire des institutions, comme pratiquée par l’administration flamande. "J’y suis tout à fait opposé, prévient Vincent Frédéricq. Si liste noire il y a, qu’on prenne des mesures. Mais si on se base sur le non respect de la réglementation, on peut s’y retrouver très vite, sur une liste noire. Exemple: la garde de nuit avec la présence d’un infirmier/une infirmière, On n’y arrive pas toujours. C’est un point critique pour le moment, avec les problèmes de recrutement."

Ne pas noircir le tableau

Pour Philippe Lejeune, de la fédération patronale Santhea, il sera veiller absolument au choix des indicateurs: "Ils doivent être mesurables, pour éviter la subjectivité. La publication doit être anonymisée et prévoir le point de vue contradictoire ", pointe-t-il.

On pourrait aussi ajouter les points positifs, évoquer ce qui va bien. "Avec ces rapports, il ne faudrait pas stigmatiser davantage le secteur, sous peine de renforcer le problème d’attractivité pour le personnel."