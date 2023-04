Logements, commerces: des réformes pour en finir avec le grignotage des terres agricoles

Le premier texte, le CoDT, est né après un interminable accouchement en avril 2014 sous la houlette du ministre Écolo Philippe Henry, avant d’être revu et corrigé par son successeur cdH Carlo Di Antonio en 2017. De la rénovation des maisons jusqu’à l’extension des entreprises, il dicte les règles en termes d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

Le voici à nouveau modifié dans une version portée par le ministre MR de l’Aménagement du territoire Willy Borsus. Celui-ci associe les règles du CoDT ( "pour les grands principes "), au Schéma de développement territorial ("pour dire comment y parvenir"). Les grands axes: mettre fin à l’étalement urbain et maîtriser l’expansion des mètres carrés commerciaux.

1. Repeupler les centres, absorber moins de terres agricoles

La bétonisation induite par l’étalement urbain a avalé 562 km2 de terres agricoles entre 1985 et 2021. La majorité wallonne doit mettre en place une stratégie pour marquer un stop à ce grignotage d’ici à 2050, tout en revitalisant les centres urbains et ruraux, "notamment par une localisation adéquate des commerces, services et équipements".

Le projet de Schéma de développement territorial est donc axé sur les centralités. "C’est la clé de voûte ", résume le ministre Borsus. On orientera les projets vers les centres des pôles urbains, les centres urbains tout court et les cœurs de village. Et ce sont les communes qui les définiront au travers de leur schéma de développement communal. Elles ont 5 ans pour le faire, avec l’aide de la Région. Sinon, celle-ci s’en occupera d’autorité.

2. Les entreprises: on ne bouge pas mais…

On crée une règle spécifique pour les entreprises. Pourquoi ? En gros, parce qu’on n’assurera pas la transition sans redressement régional. Et donc, on doit prendre en considération "les besoins raisonnables d’extension des entreprises", souligne le ministre Borsus.

Qui propose de viser le moindre mal: mieux vaut que l’entreprise s’agrandisse là où elle opère déjà que d’exiger d’elle un déménagement, qui reviendrait plus que probablement à devoir conquérir de nouveaux espaces. Et donc à absorber de nouvelles portions de terres.

Mais le ministre rappelle que les friches industrielles doivent "prioritairement conserver leur affectation économique ".

3. Implantations commerciales: un permis d’urbanisme, comme tout le monde

Voilà un autre décret qui va disparaître du paysage: celui sur les implantations commerciales. Initié en 2010 suite au dossier Citta Verde (un gros projet commercial à Farciennes) pour limiter la prolifération de megashoppings dans les périphéries urbaines, voté en 2015 sur proposition de l’ancien ministre Jean-Claude Marcourt, il maintenait un régime spécifique pour les surfaces commerciales en termes de permis et de planification.

Ça va changer. Les implantations commerciales seront désormais soumises à un permis d’urbanisme. Les communes resteront compétentes pour les projets plafonnant à 2 500 m2, si une centralité a été définie. Dans le cas contraire, la compétence communale dégringole à 1 500 m2 maximum. Enquête publique systématique, consultation obligatoire des communes voisines, etc.

Quant à la planification des projets, les constats sont là: il y a trop de commerces en Wallonie et ils visent de plus en plus la périphérie au détriment des centres-villes. Les projets de plus de 200 m2 ont poussé sur 133 715 m2 de surfaces nettes supplémentaires entre 2019 et 2022, et viennent s’ajouter aux 183 388 m2 d’extension enregistrées entre 2014 et 2017. "Ces chiffres traduisent un suréquipement de la Région en commerces", confirme le cabinet du ministre MR. Le CoDT nouveau devra donc veiller à réguler tout ça dans un cadre se référant aux fameuses centralités.