Vaste opération policière en Europe: 22 personnes arrêtées, 1.600 armes saisies

La plupart des pistolets d’alarme saisis sont des modèles produits en Turquie importés dans l’UE et mis en vente en Bulgarie et dans d’autres États membres. Cependant, une fois vendus, ils entrent dans le circuit de la contrebande et sont transformés en armes à feu dans d’autres pays d’Europe ou hors d’Europe, avant d’être distribués par des canaux illégaux, selon Europol.

L’opération, baptisée Conversus, a été dirigée par la police nationale roumaine. Elle a donné lieu, du 20 au 24 février, à une semaine d’action coordonnée par Europol et impliquant quelque 31 pays – dont la Belgique, les Pays-Bas, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni – ainsi qu’Eurojust et la Commission européenne.