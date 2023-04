Cybersécurité: 20% des communes, provinces et CPAS ont connu au moins incident ces deux dernières années

Un taux qui grimpe à 40 % pour les Provinces et à 62 % pour les villes de plus de 50000 habitants.

Notons que tous les incidents ne concernent pas le piratage. Il peut, par exemple, s’agir de l’indisponibilité d’un système informatique durant plusieurs heures ou encore une divulgation de données liée à une erreur humaine interne.

Par ailleurs, 61 % des administrations ne disposent pas d’un plan de continuité permettant de rétablir les services en cas d’incident majeur impactant les ressources critiques.

Enfin, seules 24 % des administrations locales ont déjà contracté une assurance contre les conséquences d’un incident de cybersécurité.

«Clairement, la cybersécurité est une zone de faiblesse, analyse André Delacharlerie, directeur du pôle éducation et observatoire du numérique à l’Agence du numérique.On a pu voir effectivement que les Communes sont peu préparées à bien réagir en cas d’attaque. Elles doivent donc travailler à la formation, sur les équipements et surtout sur un plan de retour au service pour que l’éventualité d’une attaque n’ait pas pour conséquence de fermer des services durant des semaines ou des mois.»

Des serveurs soumis à une batterie de tests

Pour compléter son étude, l’Agence du numérique a demandé à un prestataire spécialisé en cybersécurité de réaliser des tests sur les noms de domaine des entités. Il s’agissait de tests basiques qui ne devaient en aucun cas mettre en péril les sites de ces administrations.

Les résultats obtenus sont pour le moins interpellants puisque l’on dénombre 9601 vulnérabilités dont 799 sont considérées comme «critiques».

Il peut, par exemple, s’agir d’une absence de mise à jour des logiciels serveurs ou encore l’absence d’une connexion valablement sécurisée.

«Il y a des problèmes partout, commente André Delacharlerie. Les Communes qui ont participé ont reçu un rapport détaillé qui leur a permis de mettre en place des mesures correctives. Et il faut noter que ces résultats ne sont liés qu’à une analyse extérieure. Il ne s’agissait pas d’un audit de cybersécurité où l’on regarde à l’intérieur du système.»

Les Provinces mieux armées

Si l’on regarde la digitalisation dans son ensemble, le baromètre montre que les grosses entités sont mieux armées. Les Provinces ont obtenu un score de maturité numérique de 68, devant les Communes (54) et les CPAS (45). Le score moyen en fonction de la taille montre que les plus petites entités restent souvent en retard.

Le frein le plus important dans la digitalisation reste le manque de budget, suivi par le manque de ressources humaines et informatiques.

En matière d’infrastructure, le rapport estime que l’effort engagé pour augmenter la cybersécurité via la centrale d’achat wallonne est une mesure prioritaire qui doit être soutenue et prolongée.

Un baromètre inédit permettant de définir dix priorités

Ce baromètre analyse la maturité numérique de 253 Communes et CPAS francophones, ainsi que des cinq administrations provinciales. Sur les 511 pouvoirs locaux consultés, 341 ont répondu à un questionnaire portant sur quatre axes : l’infrastructure, le capital humain, le processus et les services aux citoyens.

L’étude a permis d’établir neuf priorités. Outre le développement de la cybersécurité, elle recommande notamment la migration des services informatiques des pouvoirs locaux vers des clouds, le recrutement et la mutualisation des profils numériques, le développement de la formation continue ou encore la généralisation et l’intégration des guichets électroniques. Un point d’attention doit également être accordé à la mise à disposition des données en «open data», la définition d’une stratégie numérique intégrée, améliorer l’accessibilité des sites Web et enfin au développement de la médiation numérique.

De façon plus globale, l’étude constate qu’il existe une relation entre la taille des entités et leur capacité à développer et maintenir des services numériques. Elle recommande de soutenir particulièrement les petites et moyennes entités.

Le baromètre est accessible en ligne sur le site de DigitalWallonia.

«Des moyens seront dégagés pour aider les pouvoirs locaux»

Le baromètre montre que certaines Communes restent vulnérables face aux cyberattaques. Comment réagissez-vous ?

L’objectif du baromètre, c’était de faire une photographie et de voir comment étaient équipées les Communes, quels seront les défis de demain et comment on peut accompagner les pouvoirs locaux. Il est vrai que la cybersécurité est un problème de sécurité globale. Je souhaite prendre les devants et essayer d’éviter au maximum ce type de soucis.

Concrètement, comment pouvez-vous aider les Communespour améliorer leur cybersécurité, mais aussi leur maturité numérique?

En matière de cybersécurité, on constate que les attaques peuvent survenir parce que quelqu’un a, par exemple, ouvert un mail douteux ou une pièce jointe. Il y a donc tout un aspect formatif. Pour ce qui est plus complexe, les grandes villes sont déjà relativement outillées. Néanmoins, on a un organisme qui s’appelle iMio et qui aide les Communes dans ce type de procédure.

Après lecture de ce baromètre, quelle conclusion tirez-vous ?

J’ai été rassuré d’un certain point de vue. Par rapport aux entreprises, les pouvoirs publics ne s’en sortent pas moins bien. Rappelons que cette digitalisation peut apporter un plus à la société. Elle permet, par exemple, de recevoir des documents administratifs de manière numérique. La meilleure des choses avec le digital, c’est de réfléchir à ce qu’on va essayer d’apporter comme service au citoyen.

Hélas, comme en matière fiscale, il y aura toujours des «petits filous» qui parviendront à pirater les services informatiques des Communes. Il faut donc pouvoir accompagner celles-ci dans ces moments plus compliqués et leur expliquer comment elles peuvent éviter ces problèmes relatifs à la cybersécurité.

Le budget reste le nerf de la guerre, comment pouvez-vous aider les Communes?

Outre les moyens accordés durant les années précédentes, j’ai dégagé un montant complémentaire pour 2023 de l’ordre de dix millions d’euros dans le cadre du plan de relance. Et je continuerai à le faire, lorsque l’on aura terminé la négociation du nouvel accord avec les opérateurs téléphoniques (NDLR : le renouvellement de l’accord sur la fin de la taxe pylônes en échange d’investissements). Celui-ci permettra de dégager de nouveaux moyens pour aider les pouvoirs locaux.

62 % des Communes disposent d'un e-guichet

Les auteurs du Baromètre de maturité numérique des pouvoirs locaux se sont attardés sur la digitalisation des processus. Budget, comptabilité, facturation, prise des rendez-vous… Si les processus internes sont presque partout digitalisés, ce n’est pas encore le cas pour les permis et les services techniques et travaux.

Pour faciliter leurs interactions avec les citoyens, 62 % des Communes proposent un guichet électronique et 26 % indiquent qu’il sera prochainement mis en place. Ces e-guichets sont par contre pratiquement absents dans les CPAS et Provinces.

«L’étude montre que des guichets numériques sont présents dans 62 % des Communes. C’est bien, mais encore très largement insuffisant, commente André Delacharlerie de l’Agence du numérique. Cela signifie que de nombreux citoyens n’ont pas encore la possibilité de commander des documents administratifs en ligne.»

Reste que si les e-guichets existent, ils nécessitent parfois un travail administratif derrière. «Il n’y a pas toujours de liaison directe avec le back-office, soit le système informatique qui permet, par exemple, d’obtenir le document demandé dans le formulaire», précise André Delacharlerie.

En ce qui concerne l’accessibilité de leurs sites web, les Communes et les Provinces peuvent mieux faire, car aucun des 152 sites examinés par le SPF Stratégie et Appui (BOSA) n’est totalement conforme aux normes établies suite à l’adoption et à la transposition de la directive européenne sur l’accessibilité des sites internet. Et seuls 17 % des sites sont «partiellement» conformes.

«En termes d’accessibilité, ce qui est important, c’est d’offrir la possibilité à chacun de pouvoir utiliser les systèmes informatiques, y compris lorsqu’on est en situation de handicap, rappelle André Delacharlerie. Là, il y a un gros effort à fournir.Mais pas seulement au niveau des Communes, des CPAS et des Provinces. De façon générale, de nombreux sites web sont en retard par rapport au niveau souhaité et prévu par la directive européenne de 2016.»