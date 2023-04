2 accidents sur l’E403: 5 personnes et un chien grièvement blessés

”Un second accident s’est produit un peu plus tard, au cours duquel une voiture est entrée dans un camion au début de la file. Le véhicule s’est retrouvé sous le semi-remorque. Il a fallu désincarcérer le conducteur, qui était gravement blessé. Deux chiens se trouvaient dans la voiture, et l’un d’eux a aussi été blessé”.

L’autoroute en direction de Courtrai était toujours fermée à la circulation à la mi-journée.