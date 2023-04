"L’intensité du bruit, les cris": l’horreur pour l’équipe de basket qui se trouvait dans le hall omnisports de Flémalle

“Nous avons fait au mieux dans l’urgence et dans la crise. Des services professionnels vont organiser l’assistance psychologique dans les prochains jours… mais les coachs (et le comité) sont déjà à l’écoute de leurs joueurs et des parents. Nous construisons la continuité de la saison pour tous”, souligne Christiane De Pasqua.

Suite à l’accident, la grande salle du hall omnisports est par conséquent indisponible pour une durée indéterminée.

Solidarité des clubs

La manifestation inclusive de ce week-end, la Journée Gala Embarquement Immédiat, ne pourra se dérouler comme prévu dans le hall omnisports flémallois. Mais la solidarité entre clubs a joué à plein et une solution a pu être trouvée. “Le Gala est déplacé au hall omnisports d’Esneux”, indique ainsi Fabian Pavone, échevin des Sports à Flémalle.

“Tout est mis en œuvre pour trouver des solutions pour anticiper les entraînements qui vont se dérouler la semaine”, notamment de l’Alliance Flémalle Basket et l’ADLS AC Flémalle. “On regarde avec la salle André Cools et avec les communes voisines et même de la province pour les accueillir”. Ceci dit, il semble que la Fédération de Basket a accepté que les matchs de l’Alliance se déroulent dans la salle annexe, qui, elle, n’a pas été touchée.

Dossier au parquet

Pour le volet technique, “une étude de stabilité est en train d’être faite depuis ce vendredi. Les services sont sur les lieux depuis 9 h 30. Ils sont en train de regarder les arcades où la voiture est entrée”, précise l’échevin. “En tout, deux arcades sont touchées”.

La voiture a détruit une paroi avec isolant, au-dessus de la chaufferie. “Le parquet est aussi touché, ainsi qu’un banc”. Une fois l’étude de stabilité réalisée, “on pourra savoir ce qu’il en est et réaliser les travaux nécessaires”.

Au niveau judiciaire enfin, le parquet de Liège a indiqué avoir ouvert un dossier. Selon plusieurs témoignages, le footballeur aurait zigzagué sur la route et roulait à une vitesse excessive. “Le conducteur n’a pas encore pu être entendu”, explique Catherine Collignon au parquet de Liège. “Il est hors de danger. L’enquête se poursuit. On attend les résultats des analyses toxicologiques et l’on devra procéder à son audition.”

Le club d’Oud-Heverlee Louvain (OHL) a déclaré pour sa part qu’il attendait les résultats de l’enquête avant de réagir, a indiqué vendredi Filip Van Doorslaer, le porte-parole du club de football.