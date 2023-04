Sous la surface du fleuve, ils ont en effet repéré un étrange passage à hauteur de l’Élysette, siège de la Présidence du gouvernement wallon, entre la passerelle piétonne dénommée "Enjambée" et le pont voisin.

Ils ont signalé la bizarrerie aux pompiers namurois qui ont plongé à leur tour avec des caméras et ramené d’étonnantes images d’un énigmatique couloir de plusieurs dizaines de mètres, creusé au fond du fleuve et qui semblait avoir été abandonné.

Une enquête de la police fluviale

Une rapide enquête de la police fluviale, sous la direction du commissaire Cousteau a permis de mettre à jour un ambitieux projet de passage secret sous-marin qui aurait relié l’Élysette au Parlement wallon. Et permis aux ministres d’un côté, aux députés de la rive en face d’aller discrètement d’un lieu à l’autre, sans risque de croiser des journalistes, des manifestants, des militants du climat ou des mendiants (très nombreux à Namur).

De quand date le chantier ? Apparemment de la fin de l’été. À la mi-septembre était apparu en effet dans les bucoliques jardins de l’Élysette un chapiteau assez tristounet dont on a fait croire qu’il devait abriter la réception traditionnelle des Fêtes de Wallonie.

En réalité, il servait à masquer le forage d’un puis devant donner accès à l’entrée du couloir sous-marin envisagé sur le modèle du désormais célèbre "tunnel des députés wallons" (qui relie le parking "Confluence" et le Parlement wallon).

Des travaux menés dans le plus grand secret sous la direction du greffier.

Le projet avait reçu l’approbation discrète du ministre-Président wallon Elio Di Rupo et celle du Bureau du Parlement wallon pour un budget de départ de 500 000€ pour lequel on avait prévu, comme c’est l’habitude, de possibles dépassements pour une ardoise finale évaluée à 75 millions d’euros, l’important étant que les députés du PTB ne s’aperçoivent de rien.

Une trentaine de mètres déjà creusés

Confiés à la firme TransManche, qui a réalisé le tunnel sous la Manche, les travaux de ce passage sous-marin étaient bien entamés (une trentaine de mètres déjà creusés) lorsqu’à l’automne 2022, le scandale entourant le greffier du Parlement wallon a pris une telle ampleur qu’il a été jugé préférable de tout arrêter.

Par mesure de précaution, il a été décidé d’engloutir le chantier et aussi de décommander le buffet de poissons mosans commandé par le greffier et prévu pour l’inauguration (espérée en 2025).

La navette entre Élysette et Parlement wallon continuera donc de se faire en surface. Même si certains rêvent à présent d’un télésiège qui relierait via un câble élégant et de façon aérienne ces deux prestigieux lieux de pouvoir et de bonne gestion du quotidien des Wallons.