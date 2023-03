Intelligence artificielle: "Il faut des mesures fortes", estime Mathieu Michel

Ce mercredi, Elon Musk et des centaines d’experts mondiaux ont signé un appel à une pause de six mois dans la recherche sur les intelligences artificielles plus puissantes que ChatGPT 4, le modèle d’OpenAI lancé mi-mars, en évoquant "des risques majeurs pour l’humanité".

Ces experts réclament un moratoire jusqu’à la mise en place de systèmes de sécurité, dont de nouvelles autorités réglementaires dédiées à la surveillance des systèmes d’IA.

En Belgique, c’est le suicide d’un homme qui a propulsé l’IA au cœur de l’actu. Pierre (prénom d’emprunt) s’est livré à des échanges intensifs avec "Eliza", un agent conversationnel basé sur l’intelligence artificielle.

Au bout de 6 semaines de discussion, le Belge, qui avait trouvé avec l’IA quelqu’un pour échanger sur son éco-anxiété, s’est suicidé.

Un enjeu global

La Belgique, et plus globalement l’Europe, doivent-elles mettre en place des garde-fous ? Le Secrétaire d’État à la Digitalisation, Mathieu Michel (MR), estime que c’est au niveau européen que cela doit d’abord se jouer. "D’abord, je rappelle que je suis en totale solidarité avec la famille", nous explique Mathieu Michel. "Mais ce drame interroge la façon dont on vit avec les intelligences artificielles et les algorithmes. Et il est essentiel qu’on prenne des mesures vraiment fortes. La position de la Belgique, aujourd’hui, est de modifier les travaux en cours au niveau européen dans le cadre de l’IA Act pour relever le niveau de risque d’un certain nombre d’intelligences artificielles, notamment les chatbots. Car on se rend désormais compte que lorsqu’on interagit avec une intelligence artificielle de discussion, il peut y avoir ensuite une influence sur notre comportement."

Mathieu Michel nous explique aussi que ce sujet devrait être mis à l’agenda de la présidence belge de l’Union européenne, qui débute en janvier 2024. "Nous allons prendre notre bâton de pèlerin et tenter de convaincre un certain nombre d’États que cette intelligence artificielle, qui amène énormément d’opportunités en matière de santé, d’économie ou encore de climat peut aussi engendrer des risques. Et que l’on doit être conscient que ceux-ci peuvent être excessivement graves."

Dans leur appel, les experts, plaident pour la création d’institutions capables de gérer les "perturbations économiques et politiques dramatiques -en particulier pour la démocratie – que l’IA provoquera".

De son côté, Mathieu Michel estime qu’il faudrait mettre en place, au niveau européen, une agence européenne des algorithmes sur le même modèle que l’agence européenne des médicaments: "Nous allons proposer, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, la création d’une agence européenne des algorithmes qui permettrait de valider ou d’invalider des algorithmes, soit parce qu’ils ne sont pas prêts, soit parce qu’ils comportent des biais dans leur fonctionnement. La situation dramatique qui a été vécue en Belgique montre qu’il n’y avait pas de balises dans le développement de ces intelligences artificielles."

Campagne de sensibilisation

S’il est difficile de lancer des processus de régulation au niveau belge, le Secrétaire d’État affirme qu’il va lancer une campagne de sensibilisation sur la question.

Et il plaide pour l’intégration de la sensibilisation aux algorithmes dans le cursus scolaire. "On vit en permanence avec les algorithmes ou avec l’intelligence artificielle", conclut Mathieu Michel. "Je plaide donc pour que l’on développe des cours de citoyenneté digitale, dans toutes nos écoles et pour qu’on apprenne à vivre avec les algorithmes et qu’on sensibilise les élèves à la compréhension des algorithmes, mais aussi à l’impact qu’ils peuvent avoir sur leur vie. Ce sont très clairement des d’apprentissages qu’il faut intégrer le plus vite possible dans l’enseignement."