Grogne chez Delhaize : des actions de rassemblement se tiendront ce samedi à travers le pays

Fumée noire chez Delhaize, pas la moindre avancée dans les négociations : “L’arrogance de la direction ne fait que monter” (vidéo)

Si elle a duré un peu plus longtemps cette fois, la réunion entre la direction de Delhaize et les syndicats n’a pas permis de faire avancer les discussions. La situation reste bloquée et les magasins devraient rester fermés.