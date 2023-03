Un accord sur le contrôle budgétaire a été conclu ce jeudi par le Gouvernement De Croo. Au total, un effort net de 1,75 milliard d’euros sera réalisé sur les budgets 23 et 24. À l’issue de son premier conclave budgétaire, la Secrétaire d’État au Budget nous fait part de sa satisfaction.

2/Rythmes scolaires : les germanophones ne veulent pas se précipiter

Pour la Communauté germanophone, “la décision pour ou contre l’adaptation du rythme scolaire n’a pas encore été prise, car elle nécessite une très large concertation avec tous les acteurs”, nous explique la ministre de l’Enseignement, Lydia Klinkenberg (ProDG), laquelle précise “qu’il n’y aura pas de changement pour la prochaine année scolaire 2023-2024”.

3/Patrick Bruel, en visite dans une école bruxelloise : “Les auteurs de harcèlement n’ont pas conscience du désespoir qu’ils causent”

Très investi dans la lutte contre le harcèlement scolaire et dans la promotion de la lecture à l’école, le chanteur a tenu à rencontrer les élèves et les enseignants de l’établissement et à leur faire l’honneur d’un concert. C’est sous un tonnerre d’applaudissements que le chanteur a fait son entrée dans l’école, avant qu’un chœur d’élèves n’entonne l’une de ses chansons.

”C’est bouleversant comme accueil ; C’est une très grande fierté”, a assuré Patrick Bruel avant de se diriger vers la salle de gym qui s’est muée, l’espace de deux heures, en salle de spectacle et d’échanges avec les élèves.

4/Élections régionales : on chipote sur la fin des suppléants dans la majorité wallonne

Suppression de la liste des suppléants et réduction du seuil d’apparentement : la réforme des élections régionales ne fait pas encore l’unanimité au sein de la majorité wallonne. Celle des communales passe mieux.

5/A 83 ans, Daniel Piron va courir son 50e marathon ce dimanche à Namur

Daniel Piron, journaliste au sein des Éditions de l’Avenir, désormais retraité, vivra ce dimanche son 50e marathon. Pour ce Namurois né prématurément pendant la guerre, la course à pied est venue sur le tard, grâce à son fils. “Je suis arrivé à la course à pied un peu par hasard, quand mon fils m’a dit un jour “papa, tu devrais essayer de courir”. Quinze jours plus tard, je finissais le jogging du Buley, à la Plante dans les derniers. Mais j’y étais arrivé. Un ami m’a alors conseillé de ne pas forcer et de trottiner au départ. Six mois plus tard, je terminais le marathon de Huy en 3h14” , explique l’ancien journaliste. Depuis ce premier marathon, couru à 48 ans, il en a couru d’autres : New-York, Porto, Malte, etc. Lui et son fils courent pour des associations.

6/Piscine à Liège : de nouveaux tarifs qui fâchent

Désormais, il faudra débourser (un peu) plus d’argent pour fréquenter la piscine de Jonfosse et sans nul doute en sera-t-il de même demain pour Outremeuse. Willy Demeyer rappelle que cette mesure n’a pas été décidée de gaieté de cœur… “Si tout pouvait être gratuit, je serais le plus heureux des hommes”, a-t-il indiqué, “mais nous n’avons pas toujours le choix. Ici, cela correspond à une demande du Crac (ndlr : Région wallonne) qui est d’aller un peu plus vers le coût vérité”.

7/Fermeture imminente de la crèche KiddyChouette à Verviers : les parents se mobilisent

Conquis par KiddyChouette, les parents ne veulent pas que leurs enfants changent de milieu d’accueil. ©(c) Jehanne Moll

C’est le désarroi total pour les familles des 49 enfants fréquentant la crèche KiddyChouette, installée depuis 5 ans, avenue de Spa à Verviers. Lors d’une réunion, ce mercredi 29 mars 2023, elles ont appris que le milieu d’accueil allait fermer définitivement, pour raisons financières, pour le 30 juin.

8/29 logements, un pôle multiservice : Solidaris investit 15 millions d’euros pour transformer la rue du Val, à Mouscron

©- Solidaris

Au croisement de la rue de Tourcoing, 29 appartements (mais pas que) sortiront de terre. Quelques centaines de mètres plus haut, la mutuelle rassemble tous ses services dans un seul pôle.

9/Ils reprennent la brasserie du cinéma de Verviers, un nouveau défi après la taverne du Perron à Stembert

Un couple de nouveaux patrons est désormais à l’affiche de la brasserie du Relais, à l’entrée du ciné Pathé. Cédric Spiroux (surnommé “Spy”, prononcez “Spi”) et Maurane Roggemans ont racheté à Christian Kern (du restaurant Au Relais, à Lambermont), la société qui la gère et qui l’avait rouverte au début de cette année.

10/Quelle musique dans vos oreilles ? Découvrez la Discothèque de L’Avenir

Ce vendredi 31 mars 2023, notre média inaugure son nouvel espace dédié à la musique. Un lieu unique où vous pourrez retrouver l’ensemble de nos chroniques musicales. On vous explique comment ça marche.