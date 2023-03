Jean-Luc Crucke absent deux mois pour des raisons de santé: "I’ll be back…"

"Ni compassion, ni apitoiement"

L’ancien ministre MR du Budget, redevenu député après sa démission du gouvernement wallon en janvier 2022, avait annoncé en octobre dernier qu’il était atteint d’un cancer. Il était opéré quelques jours plus tard.

Le 9 février dernier, il faisait l’actualité en quittant les bancs de la majorité pour intégrer le groupe Les Engagés, dans l’opposition au Parlement wallon.

Groupe qu’il ne retrouvera qu’à la fin du mois de mai, pour pouvoir suivre son traitement. "Comme me l’ont conseillé les médecins, pendant ces deux mois, contrairement à ce que je pense avoir souvent fait, je ne m’occuperai que de moi et ma santé…", lit-on dans sa courte publication.

Il précise: "Je ne cherche ni compassion, ni apitoiement, et vous communique l’information parce que j’estime que l’homme public que je suis vous doit la transparence. Je reste déterminé et combatif, mais vous demande d’accepter mon silence pour les huit prochaines semaines. I’ll be back…"

Pas de suppléance

Le député wallon ne sera pas remplacé pendant ces deux mois d’absence. "Le congé pour raisons de santé n’existe pas pour les députés wallons ", précise-t-on au groupe Les Engagés. Le cas de figure n’étant pas prévu, il n’y a pas non plus de suppléance, quelle que soit la durée du congé. "C’est la même chose pour les congés de maternité", ajoute-t-on encore au groupe.

Ce qui n’empêche pas les députés de poursuivre en partie son travail, le cas échéant, notamment via de questions écrites au gouvernement wallon.