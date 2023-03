Élections régionales: on chipote sur la fin des suppléants dans la majorité wallonne

On connaît la date des scrutins provinciaux et communaux: ce sera le 13 octobre 2024. De nouvelles règles d’organisation ont été adoptées ce jeudi au gouvernement wallon.

Une réforme est aussi sur la table de l’exécutif pour les élections régionales. La majorité wallonne PS, MR et Écolo n’a pas encore accordé tous ses violons. Or, le décret spécial doit impérativement être voté par les députés wallons au moins un an avant le scrutin. Peut-être programmé le 26 mai 2024.

Prêt ? Oui mais non

Voilà ce qui était inscrit dans la déclaration de politique régionale (DPR) en 2019: "Pour les élections régionales, la liste des suppléants sera supprimée. Afin d’assurer la proportionnalité du scrutin, le seuil d’accès à l’apparentement pour les élections régionales et provinciales sera réduit de moitié ".

Cet engagement fait l’objet d’un avant-projet de décret, sous la responsabilité du ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS). "Le texte est prêt ", confirmait-il, il y a 10 jours, au député Écolo Stéphane Hazée. L’avant-projet de décret spécial, adopté en première lecture le 8 décembre, a déjà été soumis à l’avis du Conseil d’État. Mais le partenaire de majorité MR ne semblait pas prêt à le lâcher en l’état.

Le texte a été remis à l’ordre du jour du gouvernement ce jeudi, sans qu’un accord politique puisse être dégagé.

Ascenseur

La bisbrouille porterait sur la suppression de la liste de suppléants. L’objectif: amener plus de clarté et de simplicité pour l’électeur.

Le point de réticence viendrait du fait que ce n’est pas seulement une liste de suppléants qui disparaît, mais aussi un ascenseur politique fulgurant: classiquement, le premier suppléant prend la place de député décrochée par le premier effectif si celui-ci devient ministre.

Sans cet ascenseur, il devient plus difficile et plus aléatoire pour les présidents de parti de pousser des candidats à une place utile, même s’ils ne font pas beaucoup de voix et même s’ils n’ont pas été très assidus sur le terrain. Dans le nouveau modèle, le siège libéré reviendrait en effet au premier des effectifs non élus dans l’ordre de la liste.

Il se fait que certains ont déjà réfléchi au positionnement de leurs candidats. Si les suppléants n’existent plus en tant que tels, il faudra rebattre les cartes. Et revenir sur quelques promesses ?

Un accord pourrait néanmoins tomber rapidement. Vu les échéances, il n’est plus question de traîner. Comme on l’a dit, le parcours législatif doit être bouclé avant le 26 mai prochain.

Communales: à voter

Par contre, le projet de décret réformant les élections locales porté par Christophe Collignon (PS) a été approuvé par le gouvernement wallon ce jeudi. Il est prêt pour le débat et le vote au Parlement.

La suppression des cantons électoraux (et des bureaux de canton) était envisagée. Mais finalement, on n’y touchera pas. L’objectif de la réforme reste néanmoins celui d’une simplification lors du vote et aussi du dépouillement, d’une dématérialisation et d’une sécurisation du processus via des logiciels (sans pour autant repasser par le vote électronique).

Des modifications sont aussi apportées en ce qui concerne les dépenses électorales: un cadre plus précis sur ce qui est autorisé ou interdit et une limitation du recours aux réseaux sociaux pour la propagande électorale.