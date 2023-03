Budget fédéral: une capacité d'augmenter les pensions minimales préservée, soulignent le PS et Ecolo

"Cela ne veut pas dire pour autant que la législature est terminée. Nous pouvons à présent nous attaquer à la réforme fiscale. En faisant mieux contribuer les plus hauts revenus, nous pourrons améliorer ceux des travailleurs jeunes et des femmes. C'est un objectif essentiel pour une fiscalité plus juste mais aussi plus efficace dans l'objectif d'augmenter le taux d'emploi et, par là, de pouvoir assainir les finances publiques sans mettre à mal notre système de protection sociale", a-t-il ajouté.

"Au terme du contrôle budgétaire, le combat socialiste permet non seulement de préserver l'augmentation historique des pensions les plus basses mais aussi de rendre enfin tangible l'impôt sur les multinationales, avec 634 millions d'euros à la clé", ont souligné le vice-Premier ministre PS, Pierre-Yves Dermagne, et la ministre des Pensions, Karine Lalieux.

"L'augmentation historique de la pension minimale reste garantie. La hausse de la pension minimale est l'une des grandes victoires de la Vivaldi. Bien que certains autour de la table aient remis en question la quatrième augmentation, elle sera pour l'essentiel préservée", ont-ils souligné. "La hausse successive des petites pensions a été signée des deux mains par tous les membres de la Vivaldi. Renier, c'est mentir à celles et ceux qui en ont le plus besoin", selon eux.