Budget fédéral: le PTB estime que "le gouvernement trahit sa promesse"

Selon le PTB, sur base des premières fuites sur le contrôle budgétaire, "ce sont les pensionnés qui vont trinquer, alors qu'ils sont durement touchés par l'augmentation des prix".

Le parti marxiste souligne que le gouvernement s'était engagé à augmenter les pensions minimales en quatre phases. "La quatrième phase, qui devait intervenir au 1er janvier 2024, est maintenant remise en cause", dénonce le PTB.

"Alors que les pensions en Belgique sont déjà les plus basses d'Europe occidentale, le gouvernement fait encore des économies sur le dos des pensionnés", s'est indignée Sofie Merckx.

"En plus des 126 millions de coupes sur les pensions minimales, le gouvernement s'attaque aussi à la Grapa (garantie de pensions aux personnes âgées), au revenu d'intégration et aux indemnités minimales pour les invalides. Au total, 374 millions d'euros sont ponctionnés sur les pensions et allocations sociales", a calculé le PTB.

"C'est chez ceux qui ont les revenus les plus faibles que le gouvernement va chercher l'argent", a encore dénoncé Sofie Merckx.