Accord sur le budget fédéral: "Nous ramenons le budget dans des eaux plus calmes", déclare Alexander De Croo

L'effort fourni s'élèvera à près d'1,8 milliards d'euros nets, soit 0,3% du PIB, et 2,65 milliards bruts. Le solde nominal de l'entité fédérale passera en 2023 à -3,5% du PIB et à -3,2% en 2024. "Ce n'est pas un budget d'austérité, c'est un budget qui permet de mener encore des politiques", a ajouté la secrétaire d'État au Budget, Alexia Bertrand (Open Vld).

Au total, un effort de 782 millions d'euros sera réalisé dans les dépenses et un autre de 779 millions dans les recettes, tandis que les mesures diverses rapporteront 205 millions.

Dans les dépenses, l'un des plus gros postes est celui de la modération de la 4e tranche d'augmentation des pensions minimum au 1er janvier 2024 -qui devrait se traduire par quelques euros nets par mois- et le retrait de cette 4e tranche pour d'autres allocations, comme celles du chômage. Un montant de l'ordre de 374 millions pourra de la sorte être économisé. "On continue à revaloriser la pension minimum et on ne touche pas à la 4e tranche. En cette matière qui concerne 800.000 bénéficiaires, la pension aura augmenté en 2024 de 37%", a souligné la ministre des Pensions, Karine Lalieux (PS).

Un gain de 334 millions d'euros est attendu par la mise en place d'une taxe minimum de 15% des multinationales.

Des mesures seront prises en matière d'emploi: un contrôle plus strict des chômeurs, une plus grande mobilité interrégionale et la réforme de la pension pour cause d'inaptitude des fonctionnaires qui menait des gens parfois très jeunes à l'inactivité.

"On ne touche pas les travailleurs et l'épargne des Belges", a assuré le vice-Premier ministre MR, David Clarinval.