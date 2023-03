La Belgique s’est fixée comme objectif un taux d’emploi des 20-64 ans de 80 % en 2030. Une seule province belge atteint cet objectif, selon les données détaillées de l’enquête sur les forces de travail de Statbel.

2. 119 km/h dans une zone 30, et 169 km/h au lieu de 50

Il reste beaucoup trop de conducteurs en infraction. Et le plus inquiétant, relève Benoît Godart, ce sont les vitesses parfois effarantes qui ont été enregistrées lors des mesures par Vias. "Sur les routes limitées à 90 km/h, dit-il, 1 sur 100 se retrouverait devant le tribunal parce qu’il roule à plus de 136 km/h" (soit un dépassement de 40 km/h auquel s’ajoutent les 6 km/h de tolérance technique). "On voit de véritables dangers publics, qui mettent la vie des autres en péril." Ainsi, un "fou du volant" a été "flashé" à 119 km/h dans une zone 30, et un autre à 169 km/h en agglomération. Sur une route limitée à 90 km/h, le maximum monte à 242 km/h, pas très loin du record de 247 km/h sur autoroute.

3. Réouverture du Mont Mosan à Huy: "On espère retrouver l’affluence d’avant Covid"

Ce samedi, le parc d’attractions et animalier hutois ouvrira ses portes pour sa 37e saison touristique. Le Mont Mosan se pare de nouveautés mais subit par ailleurs le nouveau calendrier scolaire et la crise énergétique…

4. Bruxelles, capitale du livre francophone

Après deux années d’annulation, la Foire du Livre de Bruxelles revient jusqu’à dimanche. Avec les régions de France en invitées d’honneur.

5. La "nouvelle gare" d’Herstal, inaugurée en 2016, n’a jamais été… une gare

Inaugurée en 2016, la SNCB n’a jamais investi les lieux.

6. Quatre vétérans US citoyens d'honneur de La Roche-en-Ardenne : Jack Ruser évoque la libération en 44 (vidéo)

La Ville de La Roche-en-Ardenne compte quatre citoyens d'honneur en plus: Jack Ruser, Ed Cottrell, Jack Moran et Bud Haedike.

7. 50 ans et une rawète de 80 mètres pour le musée ferroviaire de Treignes (vidéo)

L’extension du musée ferroviaire du chemin de fer à vapeur des Trois vallées a été inaugurée ce mercredi, à Treignes. 80 mètres de hall, c’est plus de 200 mètres de train exposés en plus !

8. Mons: l’enseigne Al’Keket propose désormais des pots de pâte à cookie crue

Sara Barcellona ne manque définitivement pas d’idées ou d’ambition. En 2021, la trentenaire ouvrait à Mons “Al Keket”, la première boutique belge de pancakes érotiques. Si les magasins ouverts par la suite à Tournai et à La Louvière n’ont pas connu le même succès et ont depuis fermé leurs portes, l’enseigne montoise, elle, se porte à merveille. Si bien qu’un nouveau produit vient s’ajouter à la liste.

9. 10 idées de blagues à faire à vos enfants pour les poissons du 1er avril

Cette année, le 1er avril tombe un samedi. Parfait: vous aurez toute la journée pour surprendre vos enfants avec de chouettes poissons d’avril. Voici notre top 10.

10. Natasha St-Pier sera en concert le 28 mai à l’église Saint-Martin d’Arlon

Natasha St-Pier se produira en concert à Arlon, ce 28 mai. Natasha St-Pier propose son spectacle Jeanne en l’église Saint Martin d’Arlon. Les bénéfices iront à une ASBL Soutien au Père Pedro et à Akamasoa qui vient en aide aux pauvres de Madagascar.