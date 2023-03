Suppléments de pension illégaux: la Chambre ne pourra pas récupérer toutes les indemnités versées

Les délais de prescription en la matière étant de dix ans - à partir du moment du paiement, "la récupération ne sera pas de mise pour la période antérieure à 2013", expliquent les auteurs de l'avis.

Si Herman De Croo a déjà remboursé 210.819,95 euros à la Chambre, selon les calculs du Soir, Raymond Langendries pourrait recevoir une demande de remboursement de près de 170.000 euros et Siegfried Bracke de 126.015 euros. Il s'agit ici de montants maximums puisqu'ils pourraient mettre la responsabilité de la Chambre en cause et, ainsi, réussir à diminuer leur obligation de remboursement.