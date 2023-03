Pensions à la Chambre: la Chambre décide de récupérer les compléments de pension indûment versés

Le Bureau a également décidé d'adresser une lettre demandant aux personnes concernées qui ne l'ont pas encore fait de procéder volontairement à ces remboursements. Jusqu'à présent, Herman De Croo (Open Vld) s'est exécuté. Il a annoncé le 20 mars le versement de 210.000 euros.

La Chambre a décidé de remonter dix ans en arrière, a-t-on appris à bonne source. Les autres présidents concernés sont Siegfried Bracke (N-VA), au perchoir sous la législature précédente, et Raymond Langendries (PSC, aujourd'hui Les Engagés), de 1995 à 1999.

"Compte tenu du préjudice subi par la Chambre des représentants, le Bureau a décidé que notre assemblée introduira une déclaration de partie lésée auprès du Parquet", précise le communiqué.

La semaine passée, le Bureau a transmis au Parquet les éléments du dossier en sa possession.

Mme Tillieux a par ailleurs déjà adressé un courrier à la Cour des comptes en vue d'auditer les procédures comptables et financières de la Chambre. Une réunion préparatoire a déjà été fixée.

"Aujourd'hui, le Bureau de la Chambre a mis un terme à des décisions illégales et inadmissibles ! Notre institution se doit d'être exemplaire, encore plus en ces temps complexes de crises et de défiance envers l'État. La décision prise ce jour est un signal clair: nous ne laisserons pas sans suite ce dossier et entamons les procédures pour la récupération des montants indus", a souligné Mme Tillieux.