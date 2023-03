Nouvelle fusion d’outils économiques régionaux: la "Filière Bois Wallonie" est née

Ensemble, les ministres Willy Borsus (Économie) et Céline Tellier (Forêt) annoncent donc la création de "Filière Bois Wallonie". Issue de la fusion entre l’Office économique wallon du bois (OEWB) et l’ASBL Ressources Naturelles Développement (RND), "cette nouvelle structure unique et de référence permettra d’optimiser les forces et de contribuer pleinement au développement d’un secteur stratégique pour la Wallonie", déclarent-ils.

Ils rencontraient les équipes des deux opérateurs ce mercredi, pour rappeler le plan stratégique qui justifie cette fusion.

Conserver et déployer le potentiel

"Il est indispensable de nous réorganiser le plus efficacement possible et de dynamiser nos filières de transformation", note Willy Borsus.

Quelque 8 000 entreprises et indépendants (18 000 emplois directs) vivent de cette forêt, qui occupe 33% du territoire wallon. Quelle est la force de frappe potentielle de ce nouvel outil ? "Il faut garder en tête de d’abord préserver le tissu existant de la concurrence internationale. Il y a un objectif de croissance aussi, confirme le ministre Borsus. Il pourrait être de plus ou moins 5% à l’échelle de 5 ans. "

"La forêt est en train de changer de visage. Pour répondre aux enjeux de demain, elle devra inévitablement tendre vers une plus grande résilience et une diversité accrue, ajoute Céline Tellier. Dans ce contexte, je ne peux que me réjouir de la création d’un organisme unique et fort, prêt à accompagner tous les acteurs de la filière forêt-bois dans les nombreux défis à venir."

Déménagement chez InvestSud

"La vision portée par Filière Bois Wallonie sera d’augmenter la valeur ajoutée du bois produit durablement à travers sa transformation et sa valorisation en Wallonie et de créer de la cohésion entre les acteurs de la filière bois ", résument les deux ministres wallons.

Et pour ça, il faut viser une stratégie à long terme. C’est l’objectif d’une véritable filière intégrée en Wallonie, que la nouvelle structure Filière Bois Wallonie devra mettre en œuvre depuis son siège, à Marche-en-Famenne, où travaillaient déjà tant l’Office économique wallon du bois que l’ASBL Ressources Naturelles Développement.

Ils déménageront tous les deux dans les locaux d’Investsud et conserveront tous leurs emplois (12 à l’OEWB et 6 chez RND).