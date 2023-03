Les Engagés lancent une pétition pour la mise en place d'une consigne sur les canettes: "En Wallonie, la majorité avance à reculons"

"En Wallonie, on constate que la majorité avance à reculons. Elle lance une enquête de faisabilité mais, sous la pression des opposants au système, rien ne se concrétise", a pointé le chef de file des centristes au parlement régional, François Desquesnes. "On reste à quai alors que nos voisins avancent. Nous avons donc décidé de passer à un autre mode de communication pour donner un signal clair aux autorités: il faut changer le système et donner de la valeur à ces canettes."