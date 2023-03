Le nouveau navire antimines de la Marine, l'Oostende, mis à l'eau en France

Ces navires doivent faire entrer les marines belge et néerlandaise, qui collaborent étroitement depuis 1996, dans une nouvelle ère de la lutte contre les mines, qui a également séduit le ministère français des Armées.

La mise à l'eau du nouveau navire, destiné à remplacer de vénérables chasseurs de mines tripartites (CMT), a été marquée par une cérémonie à Concarneau à laquelle assistaient les ministres belge et néerlandaise de la Défense, Ludivine Dedonder et Kajsa Ollongren, le chef de la Défense (Chod) belge, l'amiral Michel Hofman, et le bourgmestre d'Ostende, Bart Tommelein.

"C'est un moment important", a affirmé Mme Dedonder. Elle a souligné qu'il s'agissait du premier de douze navires jumeaux. Les marines belge et néerlandaise prendront chacune livraison d'ici 2030 de six nouveaux navires de lutte contre les mines.

La ministre a insisté sur le caractère innovant du programme, baptisé rMCM (remplacement des navires MCM). "La technologie nous permet de travailler de manière encore plus sûre", a-t-elle déclaré en faisant allusion au nouveau concept qui a été retenu et qui introduit une chasse aux mines - puis leur destruction - à distance de sécurité pour l'équipage du navire grâce à un ensemble de drones.

Mercredi, la quille du deuxième navire belge, le futur M941 Tournai a également été posée au chantier naval du Piriou. Une pièce de monnaie historique de la ville de Tournai a été soudée dans l'une des parties du navire, en présence de la capitaine des Belgian Cheetah, le relais national du 4x400 m, Camille Laus, la marraine du bâtiment.