Bonjour Pierre, les modèles sont nettement plus optimistes depuis 2-3 jours. D’abord de l’agitation vendredi et samedi au contact d’une dépression qui stagnera proche du pays. Ensuite, un temps plus sec arrivera dimanche par la côte et le nord grâce à l’établissement d’un flux de nord-est plus sec. Pour la suite, l’anticyclone va enfin se reformer mais plutôt vers la Scandinavie ce qui pilotera le flux au nord-est. Nous serons soumis à une masse d’air sèche mais assez froide avec certainement de petites gelées assez fréquentes et parfois modérées dans les vallées du sud. En journée, ça remonterait entre 8 et 12°C en fonction de l’ensoleillement avec peut-être une légère hausse en deuxième décade et un risque de gel plus réduit. Va falloir protéger les plantes les plus sensibles.

Et sur le reste du pays ?

Nous passerons dans une masse d'air plus instable avec l'incursion d'air froid d'altitude. De petites ondées éclateront sur le centre du pays, le Hainaut, les Brabants jusqu'au namurois puis le sud au fil des heures (assez espacées). Entre des dernières, de belles trouées qui seront plus généreuses au littoral.

Au fil de l'après-midi, le réchauffement diurne accentuera un peu l'instabilité avec de jolis paquets pluvieux parfois accompagnés d'un coup de tonnerre et un peu de grêle. On passera du tout au rien sur quelques km avec parfois de larges éclaircies entre les grains. À noter qu'il fera plus sec à la mer jusqu'en limite du tournaisis et la Wallonie picarde. Ailleurs, fréquentes rincées encore une fois plus actives au sud sous des maximas de 11 à 15°C. Toujours ces rafales de sud-ouest avoisinant 65 km/h voire un peu plus sous les ondées. Le calme reviendra le soir sauf sur le sud encore en proie à quelques averses.