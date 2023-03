Un député ne peut publier de façon anonyme sur les réseaux sociaux

Le gouvernement wallon interdit TikTok sur les appareils professionnels de son personnel

Le ministre-président wallon Elio Di Rupo l'avait récemment annoncé et c'est désormais officiel: le gouvernement régional interdit préventivement à son personnel l'installation et l'utilisation de l'application TikTok sur les appareils de service fixes et mobiles sur lesquels circulent des informations relatives à l'activité professionnelle ainsi que sur les appareils personnels ayant accès aux réseaux et systèmes internes professionnels.