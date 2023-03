Branle-bas de combat ce lundi 27 mars 2023, où dans le courant de la soirée, pas moins de huit perquisitions ont été menées dans plusieurs communes belges dans le cadre de deux dossiers instruits par le parquet fédéral, annonce ce dernier par voie de communiqué.

2. Fumée noire chez Delhaize, pas la moindre avancée dans les négociations: “L’arrogance de la direction ne fait que monter”

Si elle a duré un peu plus longtemps cette fois, la réunion entre la direction de Delhaize et les syndicats n’a pas permis de faire avancer les discussions. La situation reste bloquée et les magasins devraient rester fermés.

3. Grave accident à Ciney: deux tués et un blessé grave

Un accident grave s’est produit ce mardi matin vers 9h45 sur la N97 à Ciney, signale Patrice Liétart, le porte-parole de la zone de secours DINAPHI. Deux véhicules sont impliqués. Une voiture venant de Ciney et se dirigeant vers Hamois a quitté sa bande de circulation et a percuté une seconde voiture venant en sens inverse. La collision frontale a été très violente.

4. ”Les pesticides sont toxiques, ce forum aussi”: des militants bloquent un congrès pour dénoncer le greenwashing des multinationales de l’agrochimie

Le Forum pour le Futur de l’Agriculture se tient ce 28 mars 2023 à Bruxelles. Mais derrière cette apparence verte se cache une réunion des multinationales de l’agrobusiness et des pesticides. Une centaine de militants s’est enchaînée à l’entrée pour dénoncer ce greenwashing.

5. Manifestations contre la réforme des retraites en France: débordements à Nantes et Rennes

La France est constellée d’actions de protestation contre la réforme des retraites ce mardi 28 mars 2023. Il s’agit de la 10e journée de mobilisation à l’appel de l’intersyndicale. Le point sur les débordements.