C’est un tout gros projet et il vient de faire un pas de géant. La zone de secours de Hesbaye a en effet obtenu les accords des différents propriétaires des terrains sur lesquels elle compte implanter ses deux futures casernes. L’une à Hannut, le long du contournement en face de l’actuelle caserne des pompiers. L’autre, sur l’ancien site des Carottes de Hesbaye, près de la chaussée romaine, là où la Ville de Waremme a son hall des travaux. Coût de l’achat de ces deux terrains ? 1,250 million d’euros.

2/ SOCIÉTÉ | Les greffiers, indispensables binômes des magistrats

Entre les murs des salles d’audience, siègent systématiquement des fonctionnaires en toge que l’on entend jamais (ou presque) aux côtés du juge et du ministère public: les greffiers et greffières. Pour l’anecdote, ils portent seulement une bavette blanche mais pas d’épitoge bordée de fourrure comme les avocats ou magistrats.

Ne dites jamais qu’ils sont les secrétaires des juges, ils pourraient mal le prendre ! Car c’est bien plus que cela. Sans eux, une audience ne peut pas se tenir. Au quotidien, ils assistent les magistrats et sont les garants de la procédure.

3/ RÉGIONS |Braine-l’Alleud va tenter une nouvelle méthode pour récolter plus de déchets organiques

À l’heure où certaines communes constatent le coût important pour les habitants du passage aux poubelles à puces, ou la quantité assez faible des déchets organiques désormais récoltés de porte en porte, Braine s’apprête à tester un autre système, en collaboration avec l’intercommunale inBW.

4/ RÉGIONS | Jemeppe 2 000: de chancre à paradis des chineurs

Le site de Jemeppe 2 000 ne jouit pas d’une bonne réputation. À l’abandon et même squatté, c’est un endroit bien connu des forces de l’ordre. Mais depuis qu’il a été racheté, il y a une volonté de faire table rase du passé. Alors qu’une importante partie des bâtiments qui longe la chaussée d’Eghezée sera prochainement rasée, l’autre côté du site, accessible depuis la rue François Hittelet, renaît de ses cendres. On y retrouve différents services, comme la donnerie, des petits commerces et, désormais, une brocante permanente dans un hangar de 4000 m2. Un paradis pour les chineurs.

5/ RÉGIONS | Feu vert pour l’appel à projets en vue d’un nouveau quartier sur le site Belgacom, au cœur de Verviers

Ce lundi soir, le conseil communal de Verviers a approuvé les conditions de la future vente du site Belgacom, en face de l’ancienne grand-poste, ainsi que de l’immeuble classé, actuellement occupé par des services communaux, dans la rue du Collège, lequel était à l’origine la demeure Franquinet puis un orphelinat pour filles.

6/ RÉGIONS | Un bowling pour les personnes handicapées

Si la course du Trèfle au Cœur n’a pas eu lieu depuis octobre 2019, le nom continue de vivre grâce à son fondateur, au Kiwanis et aux institutions du monde du handicap. 72 joueurs et neuf institutions du secteur du handicap ont profité de la générosité des organisateurs du Trèfle au Cœur. "La course est en hibernation prolongée. Elle aura sans doute lieu en 2024 dans une formule retravaillée et avec de nouveaux partenaires", explique Christophe Grégoire. Père fondateur de l’événement, le Mouscronnois ne voulait pas abandonner les différentes structures que le Trèfle soutient chaque année. "L’esprit du Trèfle n’a pas bougé d’un iota, même en l’absence de la course. Il est toujours dans nos esprits et on le prouve."

7/ RÉGIONS | Les faucons pèlerins sont revenus nicher à Wavre

Depuis quatre ans, des faucons pèlerins viennent nicher au printemps sur le clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste.

8/ RÉGIONS | L'Athois Grégory Lange illustre la nouvelle BD Voogle

L’Athois Grégory Lange, illustrateur et auteur de BD autodidacte, signe les dessins de sa première véritable BD publiée aux éditions Vaillant. Comme Obélix, dans le monde du dessin, Grégory Lange est tombé dedans quand il était petit. "J’ai toujours aimé le dessin, depuis mon plus jeune âge", affirme-t-il. Obélix, Tintin, et tous ces autres personnages de bulles, il les a d’ailleurs rencontrés sur le tard. Intéressé d’abord par les mangas, c’est le monde de la bande dessinée japonaise qui l’amène petit à petit vers la bande dessinée plus classique.

9/ SPORT | La première de Tedesco vue par les anciens : “Pour un premier choix, c’est réussi”

Trois anciens sélectionneurs et un ancien international analysent les débuts de la Belgique made in Tedesco. Le choix de Lukebakio a été apprécié, mais tout le monde a vu que la Suède était faible.

10/ SPORT | Koen Casteels titulaire sur le sol allemand avec les Diables : “Je reçois plus de reconnaissance ici qu’en Belgique”

C’est peut-être un détail pour vous, mais pour lui ça veut dire beaucoup. Koen Casteels va disputer ce mardi soir sur le sol allemand un match qui restera à part dans sa carrière. D’abord parce qu’il ne s’agit encore que de son cinquième sous le maillot de l’équipe nationale, pour qui il est pourtant sélectionné régulièrement depuis 2017. Mais, surtout, parce que le gardien de tout juste 30 ans va le vivre dans son pays d’adoption, l’Allemagne.